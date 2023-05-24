صعود الذرة.. أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الأربعاء 24-5-2023

تباينت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الأربعاء 24-5 -2023 وتراوح طن الأعلاف الداجني من 24950 إلى 25950 جنيها وعلف الماشية 21000 جنيه للطن وأعلاف البط 25500 جنيه وأعلاف دواجن البيض 25000 للطن طبقا لعدد من التجار .

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجلت 15000 جنيه بدلا من 14800 وذلك دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن بزيادة 300 جنيه.

أسعار أعراف الدواجن

وألمح التجار إلي أن سعر الذرة الأوكراني سجلت 13200بزيادة 900 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 15700بدلا من 15500 دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأشار التجار إلي أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل36000جنيه للأنواع المحلية بتراجع 500 جنيه و بروتين 46 % سجل 37000بدلا من 37500 للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألف والجلوتوفيد المحلي سجل12700 والردة 10500 جنيه.

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 49500 جنيه للمستورد 49200 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 11500 جنيه علي الأكثر ومستخلص بذرة القطن بـ 17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 16 ألف جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن والمحلية 34000 وقشر الصويا 13500جنيه وكسر الصويا 20000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 16700 جنيه والذرة البيضاء المحلية 16800.

وأفاد التجار بأن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق.

كانت أسعار الأعلاف شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وأكد التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المستوردة 41500 جنيه طن علي الأقل .

أسعار الأعلاف اليوم في مصر

من جانبه، كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف يتراوح من 25000 – 25800 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وانخفض سعر طن العلف بواقع 300 جنيه خلال الأسبوع الماضي .

وأوضح السيد تراجع أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وذكر السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها .