صعود الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 19-11-2021

ارتفعت أسعار الخضروات و الفاكهة بشكل طفيف اليوم الجمعة 19-11-2021 ،وتفاوتت الطماطم بين جنيه ونصف الي 4جنيهات بدلا من 3.5جنيه أمس ،والخيار الصوب 10جنيهات بدلا من 8 جنيهات ،البطاطس 10 جنيهات، والكوسة 8 جنيهات،البصل من 4 جنيهات إلي 5 جنيهات، لدى بائعي التجزئة .

اسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور لتجارة الجملة تأرجح ما بين 22 الي 45جنيها لوزن 20 كجم ،و القفص وزن 30 كجم ب 60 جنيها ،و سجل البصل الاحمر 3 جنيهات ونصف الجنيه ،والخيار ، والجزر 4 جنيهات ،والليمون 5جنيهات،والبطاطس 6 جنيهات،والكوسة 4 جنيهات .

اسعار الخضروات اليوم

وكشف التجار أن سعر حزمة الخضرة مثل البقدونس،الكسبرة،الشبت،او الجرجير بخمسين قرشا – تجزئة – والملوخية جنيهين للواحدة،والبسلة 10جنيهات ،والفلفل الألوان 16 جنيها ،والقثاء 6.5 جنيه،والخيار 4 إلى 10 جنيهات،والباذنجان الرومي 4 جنيهات الي 5 جنيهات .

اسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر الفلفل الحار الأحمر الصوب ب 20 جنيها،والفلفل الحامي 7 جنيهات،والكوسة 6.5 جنيه الي 8 جنيهات،والفلفل الألوان 16 جنيها، والفاصوليا 10 جنيهات ،البطاطس 9 جنيهات،والفلفل الرومي 4 الي 7 جنيهات،والكرنب 10جنيهات للواحدة ،والقرنبيط 3 ال 8جنيهات للواحدة .

اسعار الخضروات والفاكهة

وكشف التجار أن الفلفل الرومي الصوب ب6 جنيهات ،والباذنجان العروس 2.5جنيه الي 5 جنيهات،والجزر 6.5 جنيه،والكابوتشا 3 جنيهات للواحدة،والفاصوليا 10 جنيهات ،والبامية 22 جنيها للكيلو،والملوخية 7 جنيهات للكيلو،والليمون 10 جنيهات .

وذكر التجار أن سعر الجوافة تأرجح بين 6.5 جنيه إلي 7.5 جنيه ،الموز البلدي 10جنيهات،والموز المستورد 20 جنيها ،والبلح البرحي 35جنيها،والتفاح الأخضر 25 جنيها إلي 30جنيها، والبلح الأحمر 10جنيهات، والكاكا ب10جنيهات .

اسعار الفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الرمان تراوح بين 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات،والتفاح الأصفر 30 جنيها،والبرقوق الأسود 40 جنيها ،و القشطة من 25 الي 40 جنيها،والتفاح الفرنساوي 30 جنيها،والتفاح السوري 16جنيها،والتفاح الأحمر 17.5 جنيه،الموز المستورد 30 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر العنب الأسود ،وعنب كرمسون 20 جنيها،والعنب البلدي 10جنيهات،والعنب الأحمر 25جنيها،والتين 15جنيها للكيلو الواحد ،الكنتالوب 10 جنيهات.

اسعار الفاكهة اليوم

ونوه التجار إلي أن متوسط سعر كيلو المانجو ب 35 جنيها للكيلو – حسب الجودة – والمانجو الفص ب 80جنيها ،والعويسي من 35 جنيها إلى 40 جنيها ،والنعومي 30جنيها.

وقال التجار أن سعر المانجو الفونسو 45جنيها،والمانجو دبشة 25جنيها، والكمثرى 20جنيها،والخوخ البلدي 15 جنيها إلي 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها ،البرتقال أبو سرة 8 جنيهات،واليوسفي 10جنيهات .