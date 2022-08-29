صعود الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأثنين 29-8-2022

تأرجحت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الأثنين 29- 8- 2022 ،وسجلت الطماطم 5 جنيهات، والكوسة والفلفل الرومي 6جنيهات ،والبصل الأصفر 3.5 جنيه ،والباذنجان 5 جنيهات ، والجزر 6 جنيهات إلى 8 جنيهات ،والبطاطس 6.5 جنيهات بسوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيها إلي 70 جنيها ،والفلفل الحامي 3 جنيهات ، والليمون 12 جنيها ،والكوسة 4 جنيهات ،والخيار 6 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر البطاطا للمستهلك ب 2.5 جنيه،و البقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا ، الفاصوليا 36 جنيها ،والفلفل الألوان 16 جنيها ، والباذنجان الأبيض ،الملون ،العروس أو الرومي 5 جنيهات والخيار 12 جنيها .

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 8 جنيهات، والقثاء 6.5 جنيه ،والفلفل الرومي 6 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات ،البطاطس 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات،والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 20 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس 4 جنيهات ، والجزر 8 جنيهات ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة،والليمون 10 جنيهات إلى 20 جنيها ،والبامية من 12 جنيها إلى 20 جنيها ، والباذنجان الرومي 4 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر العنب الأسود 12 جنيها، والعنب الأخضر 10 جنيهات ، والعنب الأحمر 12 جنيها ، والمشمش 20 جنيها ، الموز البلدي 12 جنيها ، والموز المستورد 15 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر التفاح المستورد الأصفر 25 جنيها ، والتفاح الأحمر 25 إلى 35 جنيها ،والتفاح البلدي 6.5 جنيه إلى 17 جنيها، والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 35 جنيها ،والافوكادو 25 جنيها ، والخوخ 15جنيها، والكمثرى 7.5 جنيه .

أسعار الفاكهة اليوم

ونوه التجار أن سعر التفاح الأخضر 40 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها،والبرقوق الأسود 15 جنيها، ومانجو زبدية 12 جنيها ، والمانجو السكري 15 جنيها ،والمانجو العويس 60 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر العنب الاسود البلدي 12 جنيها ، والعنب الكرمسون ب12 جنيها ،الكنتالوب 5 جنيهات، والشمام 6.5 جنيه ،والبطيخ من 10 جنيهات إلى 50 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وأشار التجار إلي أن سعر التين الابيض ب12جنيها، والتين البرشومي الأسود 8 جنيهات إلى 12 جنيها،و البرتقال أبو سرة 15 جنيهات ،والبرتقال البلدي 15جنيها، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .