اقتصاد وأسواق

صعود الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 26-1-2022

مواصلة ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في سوق العبور وأسواق التجزئة
الصاوي أحمد 10:23 ص, الأربعاء, 26 يناير 22 10:23 ص, الأربعاء, 26 يناير 22

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قفزت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 26-1-2022 ، وتراوحت الطماطم بين 4 جنيهات إلى 7 جنيهات ، والخيار 12 جنيها بدلا من 10 جنيهات ، والبطاطس 5 جنيهات إلى 6 جنيهات، والبصل 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات ، والباذنجان العروس 10 جنيهات ، لدى باعة التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور من 65 إلي 80 جنيها، لوزن 20 كجم، و البصل 2 جنيه ، والخيار 6 جنيهات ،والجزر جنيهين ،والفلفل 8 جنيهات،والليمون 6 جنيهات ، والبطاطس الجديدة 4 جنيهات ،والكوسة 6 جنيهات.

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أسعار الخضروات

وأضاف التجار أن سعر حزمة السبانخ جنيهين ،والبطاطا 3.5 جنيه،والبقدونس،الكسبرة،الشبت،أو الجرجير 50 قرشا ،والبسلة 8 للكيلو ، والفلفل الألوان 20 جنيها ، والخيار 12 جنيها،والباذنجان الرومي 6 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وأشار التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها ،والفلفل الحامي الأخضر 12 جنيها، والكوسة 12 جنيها ،والفلفل الألوان 20 جنيها ،والفاصوليا 15 جنيها،البطاطس الجديدة 6.5 جنيه ،والفلفل الرومي 12 جنيها،والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأضاف التجار أن سعر الفلفل الحامي 12 جنيها ،والباذنجان العروس أو الملون 10 جنيهات،والجزر 4 جنيهات ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 15 جنيهات،والملوخية 12 جنيها للكيلو،والليمون 15 جنيها.

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وأفاد التجار أن سعر الجوافة 10 جنيهات،والبطيخة 50 جنيها،الموز البلدي 8 جنيهات،والموز المستورد 20 جنيها،والتفاح الأخضر 25 جنيها،والبلح الأحمر 10 جنيهات،والكاكا 15جنيها،الكيوي 35 جنيها، الأفوكادو 35 جنيها.

أسعار الفاكهة

ونوه التجار إلي أن سعر الرمان 12 جنيها ،والتفاح الأصفر 25 جنيها،والبرقوق الأسود 20 جنيها الي 25 جنيها ، والقشطة 45 جنيها،والتفاح الفرنساوي 30 جنيها،والتفاح الأحمر 20 جنيها،الموز المستورد 20 جنيها.

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وأشار التجار إلي أن سعر العنب الأسود أو عنب كرمسون 30 جنيها،والعنب البلدي 15 جنيها،والعنب الأحمر 30 جنيها،والتين 12 جنيها للكيلو الواحد ،الكنتالوب 12 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وألمح التجار إلي أن سعر المانجو الزبدية 35 جنيها للكيلو ،المانجو الفص 80 جنيها ،والعويسي 55 جنيها ،والنعومي 35 جنيها.

وذكر التجار إلي أن سعر المانجو الفونسو 50 جنيها،والمانجو دبشة 30 جنيها،والخوخ المستورد 40 جنيها، البرتقال أبو سرة 5 جنيهات واليوسفي 6.5 جنيه والبرتقال البلدي 3.5 جنيه.

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بقلم الصاوي أحمد

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