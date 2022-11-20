صعود الجيلوتين.. أسعار الأعلاف اليوم الأحد 20-11-2022

شهدت أسعار الاعلاف تباينا اليوم الأحد 20 -11-2022 ،وتراجع سعر طن الذرة المستوردة بقيمة 100 جنيه مسجلة 9550 جنيها للطن بينما تتماسك اسعار خامات كسب وبذور الصويا وسجل طن الجيلوتين المستورد زيادة بقيمة 1000جنيه ليسجل 33 ألف جنيه ،وتعد الصويا والذرة وعباد الشمس أبرز مكونات أعلاف الدواجن.

وأوضح التجار أن الجيلوتين المستورد يسجل 33 ألف جنيه بروتين 60% ، بينما بلغ الجيلوتين المحلي 32 ألف جنيه للطن ، ويعد الجيلوتين من أهم مكونات الأعلاف.

أسعار خامات الأعلاف

وأكد التجار أن الذرة المستوردة ،التي تعد أبرز خامات إنتاج العلف النهائي سجلت في أصناف ذرة الأرجنتيني / البرازيلي 9550 جنيها بدلا من 9650جنيه مع استمرار تراجع الأسعار عالميا ، والتضخم المحلي وزيادة سعر صرف الدولار .

وأفاد التجار أن سعر الذرة الأوكراني / الروماني ، سجل 9200 جنيها ، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني10350 جنيها ، دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

أسعار الأعلاف اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر كسب الصويا بروتين 44% سجل 24 ألف جنيه ،وبروتين 46% سجل 24 ألف جنيه و500 جنيها،والجلوتوفيد 8100 جنيه.

واستقر طن الردة ب 7400جنيه للطن ،وكسب العباد بروتين 36% ، 12000 جنيه ،والصويا فول فات 25 ألف جنيه ، وصويا هاي فات 44% سجلت 23700 جنيها.

وقال التجار أن سعر طن الجلوكوز سجل 15 ألف و500 جنيه ،ونشا غذائي 16500 جنيها وبذرة صويا محلية 21500 جنيها ودي دي جي امريكي 14500 جنيها وجلوتوفيد بروتين 16% سجل 7700 جنيها وقشر الصويا 5600 جنيها .

سعر العلف الداجني

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الأعلاف تواصل التباين ،كما تشهد مستويات قياسية،ليتراوح الطن بين 16الف جنيه إلى 17 ألف جنيه.

وأكد السيد أن سعر العلف بادي 23% سجل 17الف جنيه و200 جنيها للطن،وعلف ونامي بروتين 21% سجل 17150 وعلف ناهي بروتين 19% بلغ 16890 جنيها ،وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 16400 جنيه وعلف ست البيت 16200 جنيه.

وأوضح السيد أن سعر علف البياض تراوح من 15400 جنيه إلى 15900 جنيه -تسليم أرض المصنع- وعلف بياض بروتين 16% سجل 14450 جنيها، وعلف بياض بروتين 18% سجل 14550 جنيها.

سعر الأعلاف

وأفاد السيد أن الأسعار الحالية للأعلاف ومدخلاتها غير اعتيادية علي الاطلاق، مضيفا أن السعر المناسب للطن هو 12500 جنيه.

وقال السيد أنه رغم استمرار حصاد الذرة المحلية ، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة الإفراج عن الخامات من الموانئ إلا أنها لا تكفي الطاقات الإنتاجية في المصانع التي تعطلت منذ فترة طويلة.

وأكد السيد أن ارتفاع خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والجيلوتين والذرة داخل مصر يرجع إلى نقص الكميات التي تدخل مصر من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية ، وارتفاع وزيادة التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا ، وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية التي تتفاقم هذه الأيام.