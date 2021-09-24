صعود الجوافة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 24-9-2021

استقرت اسعار الخضروات وارتفعت الفاكهة اليوم الجمعة 24-9-2021 وسجلت اسعار الكمثري والمانجو الزبدية والتفاح 20جنيها و الطماطم بين 4إلي 8جنيهات ،والباذنجان الرومي 3جنيهات ،والخيار 5جنيهات،و الفاصوليا 20البطاطس 8جنيهات للكيلو الواحد والجوافة 20جنيها بدلا من 15 ،لدي بائعي القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن قفص الطماطم بأسواق الجملة بالعبور وأكتوبر سجل 120جنيها للقفص وزن 18كجم ،و سجلت 180جنيها،في الصعيد لوزن القفص 40كجم .

واكد التجار أن حزمة الخضرة كالبقدونس ،الكسبرة ،الشبت ، الجرجير ب50قرشا ،والملوخية جنيهين ،والبامية 15جنيها للكيلو ،والفلفل الالوان 24 جنيها ،والقثاء 3.5إلي 5جنيهات،و الخيار البلدي /الصوب تراوح من 5 الي 6.5جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وافاد التجار أن أسعار الفلفل الحامي تراوحت بين 6إلي 8جنيهات ،و الكوسة 8جنيهات، والفلفل الألوان 24جنيهاالفاصوليا20جنيها،والبطاطس8 جنيهات،والفلفل الرومي 4جنيهات إلى 8،والكرنب 15جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات

وأضاف التجار أن سعر الفلفل بمختلف أنواعه يتراوح بين 5إلي 8جنيهات للكيلو،والباذنجان العروس6جنيهات إلى 7، والجزر 8جنيهات، والكابوتشا 6 جنيهات للواحدة،والفاصوليا 20جنيها ،والبامية 15جنيها للكيلو،والملوخية 7جنيهات للكيلو ،والليمون من 10إلي 14جنيها.

أسعار الفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الجوافة تراوح بين 10 إلي 20جنيها،الموز البلدي من8 جنيهات إلى 15، والموز المستورد 25،والبلح البرحي 30 ،والتفاح الأخضر 20جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

وأفاد التجار أن الرمان تراوح بين 5إلى 7.5جنيه ،و التفاح الاصفر20جنيها،والبرقوق 35 ،والتفاح الفرنساوي 35 جنيها، والتفاح السوري 25والتفاح اللبناني الاحمر 15إلي 30،الموز المستورد 25 جنيها.

واشار التجار أن سعر العنب الاسود ب20جنيها ،والعنب البلدي 20جنيها ، والعنب الاحمر من 20إلي 25جنيها ،والتين من 15إلي20جنيها ، الكنتالوب 10جنيهات .

أسعار المانجو اليوم

وذكر التجار إلى أن سعر المانجو كالنعومي، الزبدية أو السكري تراوحت من 20 إلى 25جنيها،والمانجو الفص 80جنيها ،والعويس من 30إلي35 ،والمانجو الفونسو 35جنيها، والمانجو دبشة ب20جنيها ،والكمثرى 20جنيها ،والخوخ البلدي 35جنيها، والخوخ المستورد 40جنيها ،البرتقال البلدي 10إلي 12جنيها ،والبطيخ 15إلي 20جنيها للواحدة والبرتقال ابو سرة ب10جنيهات .