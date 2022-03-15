اقتصاد وأسواق

صعود الجوافة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 15-3-2022

تذبذب اسعار الخضار والفواكه اليوم في اسواق التجزئة والجملة
الصاوي أحمد 7:37 ص, الثلاثاء, 15 مارس 22 7:37 ص, الثلاثاء, 15 مارس 22

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تباينت أسعار الخضروات والفاكهة الارتفاع اليوم الثلاثاء 15-3-2022 ، و سجلت الطماطم 5 جنيهات ، والبطاطس 6 جنيهات ، والخيار 10جنيهات ، والباذنجان الرومي 8 جنيهات،والفلفل الحشو 15 جنيها، والملوخية 12 جنيها ،والباذنجان العروس10 جنيهات ، لدي بائعي القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأشار التجار إلي أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح من 50 جنيها إلي 100جنيه، لوزن 20 كجم ، والبصل 2.5 جنيه،والخيار 5 جنيهات ، والجزر جنيهان ، والفلفل الحامي 11 جنيها، والليمون 6 جنيهات، والبطاطس 4 جنيهات ، والكوسة 6 جنيهات .

أسعار الخضروات

وذكر التجار أن سعر حزمة السبانخ جنيهين ،والبطاطا 5 جنيهات،والبقدونس ،الكسبرة،الشبت أو الجرجير 50 قرشا ، والبسلة 8 جنيهات للكيلو ، والفلفل الألوان 20 جنيها ، والخيار 10 جنيهات ، والباذنجان الرومي 8 جنيهات .

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أسعار الخضروات اليوم

وكشف التجار أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 16 جنيها ، والفلفل الحار 16 جنيها ، والكوسة 12 جنيها ، والفلفل الألوان 20 جنيها ،البطاطس الجديدة 6.5 جنيه، والفلفل الرومي الحشو 15 جنيها، والقرنبيط 10 جنيهات ،والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

والمح التجار إلي أن سعر الفلفل الحامي 16 جنيها،والباذنجان العروس 14 جنيها ،والباذنجان الابيض 12 جنيها،والباذنجان الملون 12 جنيها،و الجزر 5 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية 12 جنيها للكيلو ، والليمون 12 جنيها إلي 8 جنيهات .

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أسعار الفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر الجوافة 12 جنيها بدلا من 8 جنيهات ،والبطيخة 50 جنيها ، الموز 10 جنيهات ، والموز المستورد 20 جنيها ، والتفاح الأخضر 20 جنيها ، والبلح الأحمر 10 جنيهات ، والكاكا 15جنيها ، الكيوي 30 جنيها ، الافوكادو 35 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الرمان 15 جنيها ، والتفاح الأصفر 20 جنيها، والبرقوق الأسود 20 جنيها ، والقشطة 45 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 جنيها ،الموز المستورد 20 جنيها .

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أسعار الفاكهة اليوم

وألمح التجار إلي أن سعر العنب الأسود أو عنب كرمسون 15 جنيها ، البلدي 15 جنيها ، والعنب الأحمر 15 جنيها ، والتين 12جنيها للكيلو الواحد ،الكنتالوب 8 جنيهات .

وأفاد التجار أن سعر المانجو الزبدية 35 جنيها للكيلو ، المانجو الفص 80جنيها ، والعويسي 55 جنيها ، والنعومي 35 جنيها.

ونوه التجار إلي أن سعر المانجو الفونسو 50 جنيها ، والمانجو دبشة 30 جنيها،والخوخ المستورد 40 جنيها ، البرتقال أبو سرة 10 جنيهات واليوسفي 10 جنيهات ، والبرتقال البلدي 6 جنيهات .

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بقلم الصاوي أحمد

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