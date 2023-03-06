صعود الجملي.. أسعار اللحوم اليوم الإثنين 6-3-2023

ارتفعت أسعار اللحوم اليوم الإثنين 6-3-2023 بقيمة 20 جنيها وسجل اللحم الجملي 220 جنيها بدلا من 200 جنيه وبين 185 جنيها إلى 250 جنيها بالمنافذ، بينما يتم طرح الكيلو طبقا للمبادرات الشعبية بـ 150 جنيها في المحافظات والضاني 200 جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأشار التجار إلي أن سعر كيلو المفروم الجملي 220 جنيها واللحم الماعز بالعظم 180 جنيها.

وأكد التجار أن أسعار اللحوم العجالي البلدية “قائم ” تراوح بين 105 جنيهات إلى 110 جنيهات للعجول البقرية السوبر و “الجاموسي” 95 إلى 100 جنيه للكيلو.

وأوضح التجار أن أسعار الكندوز البلدي في محلات الجزارة تراوح بين 240 جنيها إلى 285 جنيها للأنواع المتوسطة والممتازة والسلاسل التجارية 220 إلى 320 جنيها، بينما يسجل السعر في منافذ وزارة الزراعة إلى 180 جنيها للكيلو .

أسعار اللحوم اليوم

وأشار التجار إلي أسعار العجول البقري المتوسطة الوزن 150 جنيها للكيلو القائم والضأن 130 جنيها، والعجول الجاموسي المتوسطة الوزن 105 جنيهات، وسعر الكيلو للجاموسة اللحم 170 جنيها والبقرة اللحم 175 جنيها والعجلة اللحم 190 جنيها والفحلة اللحم 180 جنيها.

وألمح التجار إلي أن سعر العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 120 جنيها للكيلو والوزن 300 كجم 130 جنيها ووزن 150 كجم 135 جنيها.

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم الجاموسي للأوزان 300 كجم سجل 115 جنيها ووزن 200 كجم 115 جنيها ، ووزن 150 كجم 125 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 110 إلى 130 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

أسعار اللحوم

ونوه التجار إلي أن سعر رأس البتلو عمر 7 أيام 4000 جنيه و15 يوما 5500 بتراجع 3500 جنيه و21 يوما تراوح بين 6000 إلى 6500 جنيه و عمر 40 يوما 7500 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر البقرة الوالدة تتراوح بين 45 ألفا إلى 60 ألفا والجاموسة 55 ألفا إلى 65 ألف جنيه، كما يبلغ سعر البتلو البقري عمر 7 أيام 6000 جنيه وعمر 15 يوما 8000 جنيه وعمر 30 يوما 10 آلاف جنيه وعمر 40 يوما 12 ألفا جنيه .

أسعار اللحوم في الأسواق

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في مَحَالّ الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة : 180 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم بمنافذ أمان : تتراوح بين 180 جنيها إلى 210 جنيهات

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ : 210 جنيهات

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة:180 جنيها إلى 250 جنيها

اسعار اللحوم الماعز البلدي بالعظم :180 جنيها

أسعار البتلو المستورد بالعظم (أسترالي) :140 جنيها

أسعار اللحوم المجمدة البرازيلي بمنافذ الجيش: 160 جنيها

أسعار اللحم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 190 جنيها للكيلو

أسعار اللحم الموزة الهندي : 150 جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي في محلات الجزارة : 240 جنيها إلى 285 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 180 إلى 260 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 240 جنيها للكيلو

أسعار كيلو السجق البلدي : 180 جنيها

أسعار الاستيك والبوفتيك :250 جنيها للكيلو

سعر عرق التربيانكو :260 جنيها للكيلو

أسعار كباب حلة :240 جنيها إلى 270 جنيها للكيلو

أسعار الضاني : 200 جنيه إلى 250 جنيها للكيلو

أسعار كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 180 جنيها إلى 200 جنيه

أسعار الكبدة البلدى: 280 جنيها للكيلو

أسعار الكبدة المستوردة المجمدة :160 جنيها للكيلو

أسعار السجق المستورد : 150 جنيها للكيلو