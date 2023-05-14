صعود الجملي .. أسعار اللحوم اليوم الأحد 14-5-2023

تباينت أسعار اللحوم الكندوز اليوم الأحد 14-5-2023 وتراوحت أسعار الكندوز بين 300 جنيه إلى 350 جنيها في محلات الجزارة والكبدة الكندوز 360 جنيها للكيلو والمفروم واللحوم البرازيلي 220 جنيها والكبدة 120 جنيهاواللحوم الجملي 280 جنيها بدلا من 250 جنيها و الضاني 350 جنيها.

وأشار التجار إلي أن أسعار الكندوز تسجل في محلات الجزارة 350 جنيها للقطع الممتازة في المحافظات و380 جنيها في القاهره الكبري والإسكندرية و أسعار الجديان 370 جنيها .

أسعار اللحوم اليوم

وقال التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني “تأرجحت بين 134 إلى 137 جنيها للعجول البقرية و الجمسي 127 جنيها للكيلو.

وأكد التجار أن سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 260 إلى 300 جنيها و السلاسل التجارية والهايبر ماركت من 350 إلى 380 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الكندوز في المنافذ الاستهلاكية 250 جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة الزراعة 250 إلى 280 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز .

أسعار اللحوم الحمراء

وذكر التجار أن أسعار العجول البقري تراوحت بين 145 جنيها إلي 180 جنيها للكيلو متوسط الوزن و العجول الجمسي 125 جنيها إلي 160جنيها بارتفاع 5 جنيهات و “الجاموسة اللحم” 180 جنيها و” البقرة اللحم” 200 جنيها و”العجلة اللحم” ب120 جنيها والفحلة”صغيرة الجاموس ” اللحم 110 جنيها .

وأشار التجار الي أن سعر كيلو العجل البقري للوزن 200 كجم 160 جنيها”قائم” و الوزن 300 كجم ب 150جنيه و ووزن 150كجم ب 180 جنيه .

وكشف التجار إلي أن سعر كيلو اللحم الجاموسي “قباني” لوزن 300 كجم سجل 140جنيها ووزن 200 كجم ب150جنيها ووزن 150 كجم 160 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 140 إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 15 ألف جنيه والبتلو 13 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه .

وأشار التجار إلي أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف بارتفاع 10آلاف جنيه والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم بالمنافذ : 250إلي280جنيها للكيلو

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة: 250 جنيها

أسعار اللحوم بمنافذ آمان : 250 جنيها

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :250 جنيها

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 270جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 210جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي : 300 جنيها إلى 330 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

أسعار السجق البلدي : 200 جنيها إلي240 جنيها

أسعار السجق المستورد :190 جنيها للكيلو

أسعار السجق الجملي البلدي ب150 جنيه