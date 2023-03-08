صعود الجلوتين 1500 جنيه للطن.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 8-3-2023

ارتفعت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 8-3-2023 وسجلت أسعار الذرة الصفراء الأرجنتينية أو البرازيلية – المادة الخام للعلف -صعودا بنحو 200 مسجلة 16600 جنيه للطن وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أفاد التجار أن سعر الذرة الأوكراني 16200 جنيه ، والروماني 16200جنيها والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 17200 جنيه للطن دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

أسعار أعلاف الدواجن

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 29500 جنيه للأنواع المحلية وبروتين 46% سجل 30000 جنيه للمستورد ، والجلوتوفيد 14300 بارتفاع 1300 جنيه والردة 9500 جنيه للطن وقشر فول الصويا 9200 جنيه ورجيع الأرز 10800 جنيه للطن ومخلفات الصويا 10800 جنيه ومستخلص كتان 36% سجل 25500 جنيه.

وأشار التجار إلى أن مستخلص عباد الشمس المحلي سجل 14500 جنيه ، مستخلص بذرة القطن بروتين 24% سجل 18 ألف جنيه.

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 45500 جنيه للمستورد و45300 للطن المحلي بارتفاع 1500 جنيها ، والردة المحلية 9500 جنيه، وكسب العباد 18000 جنيه، والردة دي دي جي الأمريكية 17000 جنيه للطن وكسب الكتان 26500 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وأشار التجار إلى أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق، بينما سجلت الأصناف المحلية 38000 ألف جنيه للطن.

ومن جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الأعلاف والخامات ارتفعت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر عالميا، برغم تحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية ، حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 21800 جنيه إلى 22600 جنيه حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

أسعار الأعلاف

وأوضح السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في سعر العلف النهائي بقيمة 200 جنيه.

يذكر أن الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد صرحت بأن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية على الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 15000 جنيه وبذور الصويا المحلية 35000 جنيه، التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.