صعود الجزر.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 28-8-2023

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة الصعود اليوم الإثنين 28-8-2023 وتراوحت الطماطم بين 8.5 جنيه إلى 10 جنيهات بدلاً من 9 جنيهات والبصل تراوح بين 20 و22 جنيها والخيار الصوب 18 جنيها و20 جنيها والجزر 18 جنيها والفلفل 14 جنيها والبطاطس 14 جنيها بسوق التجزئة طبقا لعدد من التجار .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تأرجح بين 150 جنيها إلي 200 جنيها والفلفل الحامي 7 جنيهات والليمون 12 جنيها والكوسة 8 جنيهات والخيار 8 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات.

وكشف التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 10 جنيهات والبروكلي 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 12 جنيها والسبانخ والملوخية 15 جنيها للكيلو .

أسعار الخضروات

وذكر التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيهين للحزمة والفاصوليا 30 جنيها والبامية 30و40 جنيها والفلفل الألوان 25 جنيها.

ولفت التجار إلى أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الأبيض 10جنيهات والباذنجان الملون 10 جنيهات والخيار 16 جنيها والخيار الصوب 18 جنيها والباذنجان الرومي 10 جنيهات والثوم 30 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار إن سعر البصل الأصفر 23 جنيها والبصل الأحمر 22 جنيها والفلفل الأحمر والشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها والكوسة 16 جنيها و ورق العنب 50 جنيها والفلفل البلدي 14 جنيها.

وقال التجار إن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 16 جنيها والليمون 10 جنيهات إلى 40 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الشمام من 10 جنيهات إلى 25 جنيها و البرقوق 35 جنيها إلي 45 جنيها و العنب الاحمر 20 جنيها و العنب البناتي 20 جنيها و البرتقال 25 جنيها والجوافة 20 جنيها والموز 17.5 جنيه و 20 جنيها والعنب الأسود 30 جنيها .

أسعار الخضروات والفواكه

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 60 جنيها والتفاح الأحمر 60 جنيها والتفاح الأخضر 70 جنيه والتفاح البلدي 35 جنيها والكمثرى 30 جنيها والكيوي 60 جنيها والافوكادو 180 جنيها والخوخ البلدي 25 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 60 جنيها إلى 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 25 جنيها والكنتالوب 20 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر المانجو بمختلف أنواعها تراوحت من 15 جنيها إلى 80 جنيها والمشمش 25 جنيها إلى 30 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة في المتوسط .

وكشف التجار أن البرتقال البلدي 25 جنيها والبرتقال الصيفي 25 جنيها والتين 20 جنيها والمانجو السكري والزبدية بـ30 جنيها.