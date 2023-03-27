صعود الجزر.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 27-3-2023

تفاوتت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 27-3-2023 وتأرجحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه والبطاطس 8 جنيهات والكوسة والجزر 12 جنيها بدلا من 10 والخيار 16 جنيها والباذنجان الرومي 10 جنيهات والبسلة 20 جنيها والفاصوليا 12 جنيها والفلفل الرومي 24 جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 100 جنيه والفلفل الحامي 15 جنيها والليمون 6 جنيهات والكوسة 6 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 7 جنيهات .

أسعار الخضروات

وقال التجار إن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 7 جنيهات والبروكلي 10 جنيهات والقرنبيط 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 10 جنيهات والسبانخ والملوخية 14 جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 9 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت / الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 12 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 20 جنيها والباذنجان العروس 14 جنيها والباذنجان الرومي 10 جنيهات والخيار 16 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار إلى أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل الأصفر 18 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 22 جنيها والكوسة 18 جنيها والبطاطس 9 جنيهات والقلقاس 14 جنيها ورق العنب 60 جنيها والبامية 60 جنيها .

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 10 جنيهات والليمون 12 جنيها والثوم 8 جنيهات .

وقال التجار ‘ن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها واليوسفي 15 جنيها والجوافة 10 جنيهات إلى 15 جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها .

ولفت التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيها والأفوكادو 100 جنيه والخوخ المستورد 40 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وذكر التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وكشف التجار أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة .

وألمح التجار إلي أن سعر التين الأبيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيها والبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .