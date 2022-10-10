صعود الجزر.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 10-10-2022

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة التحرك اليوم الأثنين 10- 10- 2022 وتراوحت الطماطم 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه،والجزر من 3.5جنيه 12جنيها مقابل 10جنيهات أمس ، و الباذنجان والخيار والكوسة 8 جنيهات،والفلفل 12جنيها والفلفل الالوان من 12جنيها إلى 28 جنيها للكيلو بسوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 65 جنيها إلي 110 جنيهات ،والفلفل الحامي 5 جنيهات ، والليمون 8 جنيهات ،والكوسة 4 جنيهات ،والخيار 4 جنيهات ،والباذنجان 4 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر البطاطا للمستهلك 5 جنيهات،والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا إلى جنيه، الفاصوليا 18 جنيها ،والفلفل الألوان 28 جنيها بدلا من 24 جنيها ، والباذنجان الأبيض 6.5 جنيه، والباذنجان الملون 9 جنيهات ، والباذنجان العروس 8 جنيهات ،والباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والخيار من 3.5 جنيه إلى 8 جنيهات.

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن البصل الاحمر 6 جنيهات ، والبصل الأصفر 6.5 جنيه ، الفلفل الأحمر / الشطة 20 جنيها،والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ،والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات،البطاطس 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 60 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات، والجزر 12 جنيها ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة ، والليمون 12 جنيها إلى 16 جنيها ،والبامية من 20 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 7 جنيهات والثوم 10 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وقال التجار أن سعر الجوافة من 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات ،والعنب الأصفر 15 جنيها ،والعنب الأحمر 12.5 جنيه ، والمشمش 35 جنيها ،الموز البلدي 12 جنيها ونصف ، والموز المستورد 20 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها ،والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيها ، والتفاح البلدي 12 جنيها إلي 15 جنيها ، والكاكا 12 جنيها،الكيوي 35 جنيها،والافوكادو 60 جنيها ، والخوخ 25 جنيها،والكمثرى 12 جنيها إلى 17 جنيها ، والرمان 10 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

و أوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها،والتفاح الفرنساوي 40 جنيها،والبرقوق الأسود 35 جنيها، ومانجو زبدية 17 جنيها ، والمانجو السكري 18 جنيها ، والمانجو العويس 25 جنيها ،ومانجو الفونسو 20 جنيها .

وأكد التجار أن سعر المانجو نعومي 25 جنيها، والعنب الاسود البلدي 15 جنيها ،والعنب الكرمسون ب12 جنيها ،الكنتالوب 5 جنيهات،والشمام 5 جنيهات،والبطيخ من 30 جنيهات إلى 70 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وكشف التجار أن سعر التين الابيض 15 جنيها، والتين البرشومي الأسود 10 جنيهات ، و البرتقال أبو سرة 12 جنيها ، والبرتقال البلدي 8 جنيهات ، والبرتقال الصيفي 12 جنيها .