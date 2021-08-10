صعود التفاح.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 10-8-2021

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة تباينها اليوم الثلاثاء 10-8-2020 ، وقفزت اسعار التفاح البلدي ،و الطماطم والباذنجان العروس ،وتراجع الخيار والفلفل الرومي واستقرت البطاطس الكوسة ،و تبدأ اسعار الليمون من 5جنيهات ،والطماطم سجلت ما بين 3جنيهات ونصف إلى 5.5جنيه بدلا من 5 جنيهات.

واضاف التجار أن سعر الخيار البلدي تراجع ل8 جنيهات بدلا من 10جنيهات ، و الخيار الصوب 8جنيهات ، والباذنجان الرومي من 3 جنيهات إلى 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات طبقا لتجار في الأسواق.

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن الكوسة تتراوح من 6.5 جنيه حتي 10جنيهات، والفلفل الألوان من 10إلي 18 جنيها،والبطاطس من من 5 إلى 8جنيهات، والفلفل الرومي 5جنيهات ،والكرنب من 6 إلى 8 جنيهات للواحدة.

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الحامي سجل 6جنيهات، والباذنجان العروس من 4جنيهات إلى 6 جنيهات، والجزر7جنيهات، والكابوتشا 6 جنيهات للواحدة، والفاصوليا من 20جنيها إلى 24جنيها، والبامية من 8إلي 14جنيها للكيلو، والملوخية 2 جنيه للحزمة، والليمون الاصفر 10 جنيهات للكيلو علي الاكثر .

اسعار الخضروات والفاكهة

واوضح التجار أن الموز البلدي سجل 10 جنيهات، والبلح البرحي من 20جنيها إلى 40 جنيها ، والتفاح البلدي من 20 إلى 25جنيها بدلا من17.5جنيه ،والتفاح الأحمر من 25 إلى 30جنيهًا والتفاح الاخضر 30جنيها ، والبرقوق 35جنيها ،والتفاح الأخضر الفرنساوي من 35 إلى 40 جنيها، والتفاح الأصفر من 25 إلى 30 جنيها، والموز المستورد 25 جنيها.

وأكد التجار أن سعر العنب الاسود 15جنيها للكيلو ،والعنب البلدي 12.5جنيه ، والكنتالوب أو الشمام 7.5 جنيه للكيلو ، والمانجو نعومي/الزبدية أو السكري 25جنيها ، والمانجو الفونسو 35جنيها للكيلو، والكمثرى 15جنيهًا ،والخوخ 30 جنيها، والبرتقال البلدي 7.5جنيه ،والبطيخ 20جنيها للواحدة .