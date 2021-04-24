اقتصاد وأسواق

صعود التفاح.. أسعار الفاكهة اليوم السبت 24-4-2021

ارتفاع أسعار عدة أصناف من الفاكهة اليوم
الصاوي أحمد 10:23 ص, السبت, 24 أبريل 21 10:23 ص, السبت, 24 أبريل 21

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شهدت أسعار الفاكهة تباينا اليوم السبت في الأسواق 24-4-2021 الموافق 12 من شهر رمضان المبارك، وسجل التفاح الأحمر 18 جنيها بدلا من 15 مؤخرا وكيلو التفاح الأخضر تراوح من 20 إلى 25 جنيها والخوخ من 8 إلى 12 جنيها، الموز البلدي 10 جنيهات ، والمستورد 20 جنيها.

وأكد التجار أن العنب الأحمر تراوح من 18 إلى 20 جنيها للكيلو، والبرقوق 25 جنيها ، والكنتالوب بين 5 إلى 7.5 جنيه للكيلو، اليوسفي الصيني من 6.5 إلى 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

وأضاف التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح من 8 إلى 10 جنيهات، والبرتقال البلدي تراوح من 4 إلى 5 جنيهات بدلا من 6.5 ، والبرتقال اليوسفي من 7.5 جنيه إلى 10 جنيهات ، والجوافة 10 جنيهات إلى 12 جنيها، والرمان 20 جنيها للكيلو على الأقل.

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وأضاف التجار أن سعر البطيخ تراوح من 15 إلى 40 جنيها للواحدة ، والكيوي جنيه واحد للواحدة ، والحرنكش 17 إلي 20 جنيها للكيلو ، والبلح الجاف من 10 إلي 30 جنيها والبلح الرطب 25 إلى 75 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

الموز المستورد : 20 جنيها

الموز البلدي : 10 جنيهات

الجوافة: 10 جنيهات

العنب الأحمر : 20 جنيها

التفاح الأخضر: 30 جنيها

التفاح الأحمر: 25 جنيهًا

أناناس: 35 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 8 جنيهات

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الخوخ: 12 جنيها

البرتقال اليوسفي :10 جنيهات

البرتقال أبوسرة :8 جنيهات

أسعار الفاكهة في سوق الجملة

واستقرت أسعار الفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة اليوم وتراوح سعر الخوخ بين 4 جنيهات إلى 6 جنيهات، والبلح الجاف 9 جنيهات إلى 18 جنيها، والفراولة 4 إلي 5 جنيهات، والموز 4 إلي 7 جنيهات.

وأضاف عدد من التجار بسوق العبور لتجارة الجملة أن سعر البرتقال أبو سرة استقر من 4 إلى 5 جنيهات، والبرتقال البلدي جنيهين إلى 3، والبرتقال اليوسفي 4 جنيهات ، والعنب الأحمر 10 جنيهات إلى 15 للكيلو والرمان 10 جنيهات للكيلو والبطيخ 15 جنيها للواحدة ، والكنتالوب 3.5 إلى 4 جنيهات.

يذكر أن هناك ارتفاعا ملموسا في أسعار الفواكه مع حلول شهر رمضان ، وقيام الأسر بتغيير نمط استهلاكي يواكب شهر رمضان ، وتزداد كميات استهلاك الخضروات والفاكهة خلال وجبتي السحور والفطور ، بما يؤدي لزيادة أسعار الفاكهة وارتفاع الإقبال عليها.

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ومن أبرز الفواكه التي يقبل عليها الصائمون لعمل العصائر أو يتم تناولها فريش الفراولة والبرتقال والجوافة والكنتالوب والبطيخ وغيرها.

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بقلم الصاوي أحمد

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