اقتصاد وأسواق

صعود التفاح..أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 16-9-2021

تباين اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس
الصاوي أحمد 8:42 ص, الخميس, 16 سبتمبر 21 8:42 ص, الخميس, 16 سبتمبر 21

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واصلت اسعار الخضروات الفاكهة التذبذب اليوم الخميس 16-9-2021 ،وتراوحت الطماطم بين 7إلي 9جنيهات بدلا من 8جنيهات ،والخيار البلدي 5 جنيهات ،والخيار الصوب 7 جنيهات، والتفاح الاحمر 30جنيها ،و الجزر ،والكوسة والفلفل من 8إلي 10جنيهات،المانجو ،الكمثرى 20جنيها للكيلو الواحد،لدي بائعي التجزئة .

اسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم في سوق العبور 125جنيها ،و 130 بسوق اكتوبر لتجارة الجملة لوزن 18كجم ، بينما سجلت 200جنيها ، في الصعيد لوزن 37كجم .

وأشار التجار إلى أن ربطة البقدونس ،الكسبرة ،الشبت ، الجرجير بنصف جنيه ،والكرفس 150قرشا،و الملوخية جنيهين للحزمة ،والبامية 15جنيها للكيلو ،والفلفل الالوان 20 جنيها ،و القثاء 4إلي 7جنيهات ،و الخيار البلدي أو الصوب 5 الي 6.5 جنيه ،والباذنجان الرومي 5 جنيهات .

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أسعار الخضروات اليوم

واضاف التجار أن أسعار الفلفل الحامي من 8إلي 10جنيهات ،و الكوسة 10جنيهات، والفلفل الألوان 20جنيها،الفاصوليا45جنيها،والبطاطس 8 جنيهات،والفلفل الرومي 4جنيهات إلى 8جنيهات،والكرنب من 15 إلى 20جنيها للواحدة.

اسعار الخضروات

وأوضح التجار أن الفلفل يتراوح من 6إلي 8جنيهات للكيلو ، والباذنجان العروس 5جنيهات إلى6.5جنيه ، والجزر 6إلي 8جنيهات، والكابوتشا 6 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 45جنيها، والبامية 15جنيها للكيلو، والملوخية 7جنيهات للكيلو ،والليمون 8إلي 10جنيهات .

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اسعار الخضروات والفاكهة

وأفاد التجار أن سعر الجوافة تراوح بين 15 إلي 20جنيها،الموز البلدي من 12 جنيها إلى 15جنيها، والموز المستورد 25 جنيها،والبلح البرحي 30 جنيها،والتفاح الأخضر 25جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

وألمح التجار أن الرمان تراوح بين 8 إلى 15جنيها،و التفاح الاصفر20جنيها،والبرقوق 25جنيها إلى 30جنيها ،والتفاح الفرنساوي 35 جنيها، والتفاح السوري 20جنيها ،والتفاح اللبناني الاحمر 20جنيها إلى 30جنيها،الموز المستورد 25 جنيها.

ونوه التجار إلى أن سعر العنب الاسود 20جنيها ،والعنب البلدي 20جنيها ، والعنب الاحمر من 17.5إلي 20جنيها،التين من 14إلي20جنيها ، الكنتالوب 12جنيهات للكيلو .

أسعار المانجو اليوم

وأضاف التجار إلى أن سعر المانجو نعومي ، الزبدة / السكري من 20 إلى 25 جنيها،والفص 80جنيها والعويس من 25إلي35 جنيها ،والمانجو الفونسو 35جنيها للكيلو ، والمانجو دبشة 20جنيها ،والكمثرى 20جنيها ،والخوخ البلدي 15إلي 35جنيها، والخوخ المستورد 40جنيها ،البرتقال البلدي 10إلي 12جنيها ،والبطيخ 15إلي 20جنيها للواحدة .

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بقلم الصاوي أحمد

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