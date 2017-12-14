صعود البورصة في افتتاح تعاملات أخر الأسبوع

رجب عزالدين افتتحت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس -نهاية الأسبوع- على صعود محلوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.33% عند مستوى 14699 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.69 % عند مستوى 805 نقطة. واختتمت البورصة المصرية تع

رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس -نهاية الأسبوع- على صعود محلوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.33% عند مستوى 14699 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.69 % عند مستوى 805 نقطة.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، الأربعاء، على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للأجانب والمؤسسات المصرية، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.42% عند مستوى 14651 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.37 % عند مستوى 791 نقطة.