بورصة وشركات

صعود البورصة في افتتاح تعاملات أخر الأسبوع

رجب عزالدين افتتحت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس -نهاية الأسبوع- على صعود محلوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.   وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.33% عند مستوى 14699 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.69 % عند مستوى 805 نقطة.   واختتمت البورصة المصرية تع
14 ديسمبر، 2017 14 ديسمبر، 2017

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رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس -نهاية الأسبوع- على صعود محلوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.
 
وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.33% عند مستوى 14699 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.69 % عند مستوى 805 نقطة.
 
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، الأربعاء، على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للأجانب والمؤسسات المصرية، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.42% عند مستوى 14651 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.37 % عند مستوى 791 نقطة.

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