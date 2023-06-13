صعود «البلدي» ..أسعار اللحوم الكندوز الطازجة والمجمدة اليوم الثلاثاء13-6-2023

واصلت أسعار اللحوم الارتفاع اليوم الثلاثاء 13-6-2023 في محلات الجزارة وتراوح سعر الكندوز بين 300 جنيها إلي 450 جنيها حسب المنطقة بينما سجلت اللحوم المجمدة المستوردة 180 جنيها إلي 220 جنيها والمفروم البرازيلي 170 إلى 200جنيها طبقا لعدد من التجار .

أسعار اللحوم البلدية

وأكد التجار أن سعر الكبدة الفريش 300 جنيها واللحوم الجملي أو المفروم 300 جنيها والضأن 340 جنيها و اللحوم الجاموسي 240 إلى 300 جنيها و اللحوم السوداني المبردة 270 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الكبدة المستوردة 110 جنيها والسجق المستورد 90 جنيها والسجق البلدي 180 إلى 240 جنيها .

وأشار التجار إلي أن أسعار الكيلو لحوم الماعز من 250 إلى 400 جنيها حسب النوع.

وأفاد التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني “تراوحت بين 130 إلى 140 جنيها و الجاموسي 115و 120جنيها للكيلو .

أسعار اللحوم الحية والماشية

وأوضح التجار إلي أن سعر القائم ل “الجاموسة اللحم” 175 جنيها ول” البقرة اللحم” 200جنيها و”العجلة اللحم” ب120 جنيها والفحلة “صغيرة الجاموس ” 115 جنيها قباني .

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 140 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

أسعار اللحوم في الأسواق

وأضاف التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

وقال التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه .

أسعار اللحوم في المنافذ

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم الطازجة في عدد من المنافذ : 230 إلي 250 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الطازجة في “آمان” : 230 جنيها

أسعار اللحوم السودانية : 270 جنيها

أسعار اللحوم السودانية في منافذ وزارة التموين :190 جنيها

أسعار اللحوم الحمراء

أسعار اللحوم المفروم المجمد بمنافذ الجيش : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم المجمدة بمنافذ الجيش :180 جنيها

أسعار الكندوز البلدي في الجزارة : 290 جنيها إلى 450 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 470جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 250 جنيها إلي 350 للكيلو

أسعار السجق البلدي : 200 جنيها إلي240 جنيها

أسعار السجق المستورد :110 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي البلدي: 300جنيه