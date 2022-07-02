صعود البطيخ.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 2-7-2022

تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 2- 7- 2022 ، وتراوحت البطيخة بين 15 جنيها إلى 40 جنيها بزيادة 5 جنيهات ، وسجلت الطماطم 3.5 جنيه ، والبصل 3.5 جنيه للكيلو والفلفل 8 جنيهات ، والخيار 8 جنيهات ، البطاطس 5 جنيهات في سوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 35 جنيها إلي 60 جنيها ، والفلفل البلدي 4 جنيهات، والليمون 15 جنيها ، والكوسة أو الخيار 4 جنيهات، والباذنجان جنيه ونصف ، والقلقاس 3 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر البطاطا 5 جنيهات ، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا للحزمة ، الفاصوليا 15 جنيها ، والفلفل الألوان من 6 جنيهات إلى 12 جنيها ، والباذنجان الأبيض 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات، والباذنجان الملون 4 جنيهات.

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر الفلفل / الشطة 11 جنيها ، والفلفل الحامي 10 جنيهات، والفلفل الرومي 10 جنيهات ، والكوسة من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات ، البطاطس 5 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس 4 جنيهات ، و الجزر 4 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ،والليمون 30 جنيها ،والبامية من 20 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 3.5 جنيه .

أسعار الخضروات والفاكهة

ولفت التجار إلي أن سعر العنب الأحمر 15 جنيها، والعنب الأخضر 12.5 جنيه ، والمشمش 12 جنيها ، الموز البلدي من 6.5 جنيه إلى 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر التفاح الHخضر تراوح من 15 جنيها إلى 17 جنيها ، والتفاح الأحمر 15 جنيها ، والتفاح البلدي 10 جنيهات إلى 12 جنيها، والكاكا 15 جنيها ، الكيوي 35 جنيها ، والأفوكادو 25 جنيها ، والخوخ 5 جنيهات إلى 10 جنيهات .

أسعار الفاكهة

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 15 جنيها ، والبرقوق 15 جنيها ، والكمثرى 35 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 20 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر العنب الأسود البلدي 15 جنيها ، عنب أسود مستورد 15 جنيها ، والعنب الكرمسون 12 جنيها ، الكنتالوب 5 جنيهات ، والشمام 3.5 جنيه، والبطيخ من 25 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن.

وأكد التجار أن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 7 جنيهات.