صعود البطاطس.. تباين أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 30-10-2021

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة صعودا طفيفا اليوم السبت 30-10-2021 ، وارتفعت البطاطس إلى 10 جنيهات بدلا من 9 جنيهات أمس والطماطم من 3.5 إلى 6.5 جنيه والبصل 4 إلى 5 والخيار من 5 إلى 10 والباذنجان من 4 إلى 7 جنيهات ، الفلفل الرومي 8 جنيهات، والجزر 10، لدى بائعي التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور لتجارة الجملة بـ 50 جنيها إلى 70 وبسوق أكتوبر 60 جنيها للقفص بوزن 22 كجم ، بينما سجل القفص وزن 37 كجم 80 جنيها، في محافظات الصعيد.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن ربطة البقدونس، الكسبرة ،الشبت أو الجرجير بخمسين قرشا ، والملوخية جنيهين، والبامية 24 جنيها للكيلو، والفلفل الألوان 15 إلى 25 جنيها، والقثاء 3 إلى 7 جنيهات، والخيار 5 إلى 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

وأفاد التجار بأن ورق العنب بـ 45 جنيها، والفلفل الحار الأحمر 15 جنيها، والفلفل الحامي 7 والكوسة 6.5 جنيه إلى 8، والفلفل الألوان 13 جنيها إلى 25، والفاصوليا 10، البطاطس 9 إلى 10 جنيهات، والفلفل الرومي 8 جنيهات ، والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات اليوم

وذكر التجار أن الفلفل الحار أو الرومي يتراوح بين 7 إلى 8 جنيهات، والباذنجان العروس 5 إلي 7 جنيهات، والجزر 10 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 7 جنيهات إلى 10 ، والبامية 24 جنيها للكيلو، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ، والليمون 10 جنيهات إلى 11 جنيها.

أسعار الفاكهة

وأشار التجار إلى أن الجوافة تراوحت بين 5 إلى 6.5 جنيه، الموز البلدي من 10 إلى 15 جنيها، والموز المستورد 30 جنيها، والبلح البرحي 35 جنيها ، والتفاح الأخضر 12 إلى 30 جنيهًا.

ونوه التجار إلى أن الرمان تراوح بين 6.5 إلى 8 جنيهات، والتفاح الأصفر 20 جنيها، والبرقوق الأسود 40 جنيها، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها، والتفاح السوري 16 جنيها، والتفاح الأحمر 15 جنيها، الموز المستورد 30 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وأكد التجار أن سعر العنب الأسود وعنب كرمسون من 20 إلى 25 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات، والعنب الأحمر 25 جنيها، والتين 8 إلى 15 جنيها للكيلو الواحد، الكنتالوب 10 جنيهات.

أسعار المانجو

وأوضح التجار أن سعر المانجو تراوح بين 25 إلى 35 جنيها للكيلو – حسب الصنف – والمانجو الفص 80 جنيها ، والعويسي من 35 إلى 40 والنعومي 35 جنيها.

وألمح التجار إلى أن سعر المانجو الفونسو 45 جنيها، والمانجو دبشة 25 جنيها ، والكمثرى 20 جنيها، والخوخ البلدي 15 إلى 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها ،البرتقال البلدى 8 ، والبطيخ 20 إلى 30 جنيها للواحدة، البرتقال أبو سرة 10 جنيهات واليوسفي 10 جنيهات.