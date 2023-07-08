صعود البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 8-7-2023

تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 8-7-2023 وتراوحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه والبامية 20 جنيها والبصل الأحمر أو الأصفر 22 جنيها والبطاطس ارتفعت إلى 14 جنيها والخيار 12 جنيها والكوسة 12 جنيها والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 14 جنيها بسوق التجزئة طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وقال التجار إن عداية الطماطم بسوق العبور تراوحت بين 60 جنيها إلى 100 جنيه والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 12 جنيها والكوسة 6 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات.

وأفاد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والبطاطس 12 جنيها.

أسعار الخضروات

وأشار التجار إلي أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والفاصوليا 16 جنيها.

وقال التجار إن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات ، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والخيار البلدي 12 جنيها والخيار الصوب 12 جنيها والباذنجان الرومي 6.5 جنيه.

وكشف التجار أن سعر البصل الأحمر 20 جنيها على الأقل والبصل المقور 20 جنيها والبصل الذهبي 20 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 20 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها والكوسة 8 إلى 12 جنيها ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 16 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات والجزر 16 جنيها والليمون 24 جنيها والثوم 40 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 15 جنيها والبرقوق 45 جنيها والعنب الاحمر 30 جنيها والعنب الأخضر 25 جنيها والبرتقال 20 جنيهات والجوافة 20 جنيها والموز 20 جنيها والعنب الأسود 30 جنيها.

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيها والتفاح البلدي 40 جنيها والكمثرى 60 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 120 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه

وذكر التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر المانجو تراوح من 35 جنيها إلى 40 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والشمام 10 جنيهات والبطيخ 40 جنيها للواحدة.

وكشف التجار أن البرتقال البلدي 20 جنيها والبرتقال الصيفي 20 جنيها والتين 70 جنيها.