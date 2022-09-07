صعود البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 7-9-2022

عاودت أسعار الخضروات والفاكهة التحرك اليوم الأربعاء 7- 9- 2022 ،وتراوحت الطماطم بين 4 جنيهات إلى 5 جنيهات،والبصل 5 جنيهات بدلاً من 4 جنيهات ،والبطاطس 7 جنيهات ونصف إلى10جنيهات بدلاً من 7 جنيهات،والباذنجان الرومي 5جنيهات بدلا من 4 جنيهات ،بسوق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

أكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 40 جنيها إلي 60 جنيها ،والفلفل الحامي 3 جنيهات ، والليمون 6 جنيها ،والكوسة 4 جنيهات ،والخيار 5 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأشار التجار إلي أن سعر البطاطا للمستهلك 5 جنيهات،والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير من 50 قرشا إلى جنيه، الفاصوليا 30 جنيها ،والفلفل الألوان 12 جنيهات إلي 16 جنيها ، والباذنجان الأبيض ،الملون ،العروس / الرومي 5 جنيهات، والخيار 8 جنيهات.

وكشف التجار أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها،والقثاء 6.5 جنيه ،والفلفل الرومي 8 جنيهات ، والكوسة 10 جنيهات ،البطاطس 7.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 25 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وألمح التجار إلي أن سعر الباذنجان الأسود العروس 6 جنيهات ، والجزر 8 جنيهات ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة،والليمون 15 جنيها إلى 20 جنيها ،والبامية من 12 جنيها إلى 20 جنيها ، والباذنجان الرومي 4 جنيهات .

وذكر التجار أن سعر العنب الأسود 12 جنيها، والعنب الأخضر 5 جنيهات 12 جنيها ،والعنب الأحمر 12 جنيها ، والمشمش 20 جنيها ،الموز البلدي 15 جنيها ،والموز المستورد 20 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح المستورد الأصفر 25 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيها ،والتفاح البلدي 12 جنيها إلي 15 جنيها، والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 35 جنيها ،والافوكادو 25 جنيها ، والخوخ 15جنيها، والكمثرى 15 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأخضر 20 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها،والبرقوق الأسود 15 جنيها، ومانجو زبدية 15 جنيها ، والمانجو السكري 15 جنيها ،والمانجو العويس 25 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر المانجو نعومي 20 جنيها ،والعنب الاسود البلدي 12 جنيها ،والعنب الكرمسون ب12 جنيها ،الكنتالوب 5 جنيهات، والشمام 6.5 جنيه ،والبطيخ من 10 جنيهات إلى 50 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وأوضح التجار أن سعر التين الابيض ب12جنيها، والتين البرشومي الأسود 5 جنيهات إلى 10 جنيهات،و البرتقال أبو سرة 15 جنيهات ،والبرتقال البلدي 15جنيها، والبرتقال الصيفي 10 جنيهات .