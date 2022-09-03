صعود البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 3-9-2022

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارها اليوم السبت 3- 9- 2022 ، وتأرجحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات، والكوسة 12 جنيها والفلفل الرومي 10 جنيهات والخيار 12 جنيها، والباذنجان 4 جنيهات ، والبطاطس 9 جنيهات بدلا من 6.5 جنيه بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 40 جنيها إلى 60 جنيها ، والفلفل الحامي 3 جنيهات ، والليمون 5 جنيها ، والكوسة 6 جنيهات ، والخيار 5 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات.

وأشار التجار أن سعر البطاطا للمستهلك 3.5 جنيه، والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير من 50 قرشا إلى جنيه، الفاصوليا 36 جنيها ، والفلفل الألوان 8 جنيهات إلي 16 جنيها ، والباذنجان الأبيض ،الملون ، العروس /الرومي 5 جنيهات، والخيار 12 جنيها.

أسعار الخضروات

وأشار التجار إلي أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها، والقثاء 6.5 جنيه ، والفلفل الرومي 6 جنيهات ونصف، والكوسة 12 جنيها ، البطاطس 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 24 جنيها.

وألمح التجار إلي أن سعر الباذنجان الأسود العروس 5 جنيهات ، والجزر 8 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة، والليمون 10 جنيهات إلى 20 جنيها ، والبامية من 12 جنيها إلى 20 جنيها ، والباذنجان الرومي 4 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأفاد التجار أن سعر العنب الأسود 12 جنيها، والعنب الأخضر 5 جنيهات 10 جنيهات ، والعنب الأحمر 10 جنيهات ، والمشمش 20 جنيها ، الموز البلدي 15 جنيها ، والموز المستورد 20 جنيها.

وذكر التجار أن سعر التفاح المستورد الأصفر 25 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيها ، والتفاح البلدي 6.5 جنيه إلى 15 جنيها، والكاكا 15 جنيها ، الكيوي 35 جنيها ، والأفوكادو 25 جنيها ، والخوخ 15 جنيها، والكمثرى 12 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأخضر 20 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها، والبرقوق الأسود 15 جنيها، ومانجو زبدية 12 جنيها ، والمانجو السكري 15 جنيها ، والمانجو العويس 25 جنيها.

وكشف التجار أن سعر المانجو نعومي 20 جنيها ، والعنب الأسود البلدي 12 جنيها ، والعنب الكرمسون 12 جنيها ، الكنتالوب 5 جنيهات، والشمام 6.5 جنيه ، والبطيخ من 10 جنيهات إلى 50 جنيها للواحدة حسب الوزن.

وذكر التجار أن سعر التين الأبيض 12جنيها، والتين البرشومي الأسود 5 جنيهات إلى 12 جنيها، والبرتقال أبو سرة 15 جنيهات ، والبرتقال البلدي 15جنيها، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات.