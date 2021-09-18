صعود البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 18-9-2021

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة الصعود اليوم السبت 18-9-2021 ، وتراوحت الطماطم بين 7 إلي 9 جنيهات مقابل 8 جنيهات أمس ، والفلفل والخيار بين 6 إلي 8 جنيهات ، والبطاطس ارتفعت إلى 10 جنيهات مقابل 8 ، والتفاح والجوافة والتين 20 جنيها لكل كيلو ، لدى بائعي التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن قفص الطماطم في سوق العبور وأكتوبر لتجارة الجملة 125 جنيها للقفص وزن 18 كجم، بينما سجل 210 جنيهات ، في الصعيد لوزن 37 كجم.

وأشار التجار إلى أن حزمة الخضرة مثل البقدونس ،الكسبرة ،الشبت ، الجرجير بـ 50 قرشا ، والكرفس 200 قرش، والملوخية جنيهين للحزمة ، والبامية 15 جنيها للكيلو ، والفلفل الألوان 20 جنيها ، والقثاء 5 إلي 7 جنيهات ، والخيار البلدي أو الصوب 5 إلى 7جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن أسعار الفلفل الحامي من 6 إلي 8 جنيهات ، والكوسة 10 جنيهات، والفلفل الألوان 20 جنيها، الفاصوليا 45 جنيها، والبطاطس 10 جنيهات، والفلفل الرومي 4 جنيهات إلى 8، والكرنب من 15 إلى 20 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات اليوم

وألمح التجار أن الفلفل يتراوح من 6 إلي 8 جنيهات للكيلو ، والباذنجان العروس 6.5 جنيه، والجزر 8 جنيهات، والكابوتشا 6 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 45 جنيها، والبامية 15 جنيها للكيلو، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ، والليمون 8 إلي 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

وأفاد التجار أن سعر الجوافة تراوح بين 12 إلى 15 جنيها، الموز البلدي من 12 جنيها إلى 15، والموز المستورد 25، والبلح البرحي 30 ، والتفاح الأخضر 20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

ونوه التجار إلى أن الرمان تراوح بين 8 إلى 15 جنيها، والتفاح الأصفر 25 جنيها، والبرقوق 25 جنيها إلى 30 ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها، والتفاح السوري 25 والتفاح اللبناني الأحمر 20 جنيها إلى 30، الموز المستورد 25 جنيها.

وأشار التجار إلى أن سعر العنب الأسود 20 جنيها ، والعنب البلدي 20 جنيها ، والعنب الأحمر من 17.5 إلى 20 جنيها، التين من 14 إلى 20 جنيها ، الكنتالوب 12 جنيها للكيلو .

أسعار المانجو

وأضاف التجار إلى أن سعر المانجو نعومي ، الزبدة / السكري من 15 إلى 30 جنيها، والفص بـ 80 جنيها والعويس من 30 إلي 35 ، والمانجو الفونسو 35 جنيها للكيلو ، والمانجو دبشة بـ 20 جنيها ، والكمثرى 20 جنيها ، والخوخ البلدي 15 إلى 35 جنيها، والخوخ المستورد بـ 40 جنيها ، البرتقال البلدي 10 إلى 12 جنيها ، والبطيخ 15 إلى 20 جنيها للواحدة.