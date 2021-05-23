صعود البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 23-5-2021

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 23-5-2021 وسجل كيلو الطماطم في التجزئة 3.5 إلى 4 جنيهات مقابل 6 أمس والقفص وزن 18 كيلو من 40 إلى 60 جنيها ، والخيار من 6 إلى 8 جنيهات، والبصل الأحمر 4 جنيهات بدلا من 3.5 والكوسة 4 إلى 10 جنيهات.

وقال التجار إن سعر البصل المقور سجل جنيهين ونصف ، والبطاطس 3 جنيهات ونصف إلى 5 جنيهات، والملوخية 8 جنيهات إلى 12 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي 5 إلى 10 جنيهات بدلا من 8، والثوم الأبيض 12 جنيها والثوم الأحمر 25 جنيها.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن الليمون استقر بين 24 إلى 32 جنيها ، والفلفل الألوان من 24 جنيها إلى 30 جنيها ، والبسلة من 6 إلى 8 جنيهات، الفاصوليا 6 إلى 10 جنيهات ، ورق العنب 10 إلى 14 جنيها ، والبامية من 20 إلى 30 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي استقر أيضا من جنيهين ونص إلى 3 جنيهات ، والبصل الأحمر والأبيض 3.5 جنيه ، والفول الأخضر 6 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات، والفراولة 6.5.

وأشار التجار إلى أن سعر الجزر تراوح من 5 جنيهات إلى 6، والفلفل الرومي 5 إلي 8 جنيهات، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والكرنب من 6 إلى 8 جنيهات للواحدة.

ونوه التجار إلى أن سعر الباذنجان الأبيض تراوح من 5 إلى 6 جنيهات، والباذنجان العروس 3.5 جنيه – 5 جنيهات ، والخس الكابوتشا 2.5 إلى جنيه للواحدة، والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

الطماطم: 3.5 جنيه

البصل:4 جنيهات

البطاطس :5 جنيهات

الثوم الأحمر :24 جنيها

الكوسة :10 جنيهات

الفاصوليا: 10 جنيهات

البسلة: 8 جنيهات

الباذنجان الابيض: 5 جنيهات

الباذنجان الرومي: 3 جنيهات

الليمون: 32 جنيها

الفلفل الرومي: 10 جنيهات

الفلفل الألوان: 30 جنيها

ملوخية بلدى:8 جنيهات

كرنب: 8 جنيهات

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 3 جنيهات

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

الخس البلدي :جنيهين ونصف

العنب الاحمر والاخضر:10 إلى 5 جنيهات

المشمش :25 جنيها

الجوافة :20 جنيها

الكنتالوب 7.5 جنيه

البرقوق: 25 جنيها

البرتقال الصيفي:6.5 جنيه

التفاح: 30 جنيها

الخوخ :15 جنيها

البطيخ :35 جنيها للواحدة

أسعار الخضروات في سوق العبور

وتذبذبت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الأحد ، وتراوح قفص الطماطم من 45 جنيها إلى 60 جنيها ، والكيلو 250 قرشا إلى300 قرش، والبطاطس من 200 قرش إلى325 قرشا.

وتراوحت أسعار الخيار من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات، والجزر “بدون عرش” بـ 100 قرش إلى 90 قرشا، الباذنجان البلدي من 90 قرشا إلى 200 قرش، والباذنجان العروس من 120 قرشا إلى 250 قرشا.

وسجل سعر القلقاس من3.5 إلى 4.5 جنيه، الليمون 20 إلى 25 جنيها ، والبسلة 4 جنيهات، الفاصوليا 5 جنيهات، والجوافة 15، والكانتالوب 4 جنيهات، والكوسة 4، والفلفل الرومي 4 جنيهات، والفلفل الحامي من 3 إلى 4 جنيهات.