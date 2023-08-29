صعود البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 29-8-2023

صعدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 29-8-2023 وتأرجحت الطماطم بين 8.5 جنيه إلى 12 جنيها بدلاً من 11 جنيها والبصل تراوح بين 22 و25 جنيها والخيار الصوب 16 جنيها و18 جنيها والجزر 18 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها والبطاطس 14 جنيها بسوق القطاعي طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تأرجح بين 150 جنيها إلي 200 جنيه والفلفل الحامي 7 جنيهات والليمون 12 جنيها والكوسة 8 جنيهات والخيار 8 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات.

وقال التجار إن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 10 جنيهات والبروكلي 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 12 جنيها والسبانخ والملوخية 15 جنيها للكيلو .

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيهين للحزمة والفاصوليا 30 جنيها والبامية 30و40 جنيها والفلفل الألوان 25 جنيها.

وقال التجار إن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والباذنجان الملون 8 جنيهات والخيار البلدي 16 جنيها والخيار الصوب 18 جنيها والباذنجان الرومي 10 جنيهات والثوم 30 جنيها.

وذكر التجار أن سعر البصل الأصفر 23 جنيها والبصل الأحمر 22 جنيها والفلفل الأحمر والشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها والكوسة 16 جنيها وورق العنب 50 جنيها والفلفل البلدي 14 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 16 جنيها والليمون 10 جنيهات إلي 40 جنيها.

ونوه التجار إلي أن سعر الشمام من 10 جنيهات إلى 25 جنيها و البرقوق 35 جنيها إلي 45 جنيها والعنب الاحمر 20 جنيها والعنب البناتي 20 جنيها والبرتقال 25 جنيها والجوافة 20 جنيها والموز 17.5 جنيه و20 جنيها والعنب الأسود 30 جنيها.

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 60 جنيها والتفاح الأحمر 60 جنيها والتفاح الأخضر 70 جنيها والتفاح البلدي 35 جنيها والكمثرى 30 جنيها والكيوي 60 جنيها والأفوكادو 180 جنيها والخوخ البلدي 25 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه

وأضاف التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 60 جنيها إلي 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 25 جنيها والكنتالوب 20 جنيها.

وكشف التجار أن سعر المانجو بمختلف أصنافها تراوحت من 15 جنيها إلى 80 جنيها والمشمش 25 جنيها إلى 30 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة في المتوسط.

وألمح التجار إلي أن البرتقال البلدي 25 جنيها والبرتقال الصيفي 25 جنيها والتين 20 جنيها والمانجو السكري والزبدية بـ30 جنيها.