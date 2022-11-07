صعود البصل .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 7-11-2022

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة صعودا اليوم الإثنين 7 – 11- 2022 ، وسجل البصل الذهبي 8 جنيهات بدلا من 6.5 والبصل الأحمر 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه وتأرجحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ، والفلفل الرومي 12 جنيها، بسوق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 120 جنيها، والفلفل الحامي 4 جنيهات، والليمون 6 جنيهات ،والكوسة 4 جنيهات ، والخيار 3 جنيهات ، والباذنجان 4 جنيهات ، والقلقاس 4 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر الكابوتشا تراوح بين 5 جنيهات إلى 8 جنيهات للواحدة ، والبروكلي 18 جنيها للكيلو ،والقرنبيط 15 جنيها للواحدة والكرنب الأحمر ،والأبيض 7 جنيهات للواحدة ، والسبانخ 12 جنيها للكيلو ، والكرنب 15 جنيها للواحدة .

أسعار الخضروات

وقال التجار إن سعر البطاطا 5 جنيهات،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا ، الفاصوليا 10 جنيهات علي الأقل ، والفلفل الألوان 20 جنيها ، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات، والباذنجان الملون 10 جنيهات ، والباذنجان العروس 10 جنيهات ، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ، والخيار 8 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر البصل الأحمر 5 جنيهات ، والبصل الأصفر 8 جنيهات ، الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها، والقثاء 5 جنيهات ، والفلفل الرومي 10 جنيهات، والكوسة 10جنيهات ،البطاطس 12 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات ،ورق العنب 60 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار إن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات ،والجزر 10 جنيهات، والملوخية جنيهين ونصف ،والليمون 10 جنيهات ،والبامية من 16 جنيها إلى 20 جنيها ، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ، والثوم 13 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر البرتقال اليوسفي 8 جنيهات ، والجوافة 7.5 جنيه،والرمان 10 جنيهات ، الموز البلدي 15 جنيها ، والموز المستورد 20 جنيها، والعنب 8 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها ، والعنب الأحمر 15 جنيها، والتفاح الأحمر 17 جنيها إلى 35 جنيها، والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 15 إلى 30 جنيها ، والأفوكادو 80 جنيها ، والخوخ 25 جنيها ، والكمثرى 12 جنيها إلى 15 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر التفاح الأخضر 20 جنيها، والتفاح الأمريكي 35 جنيها ،والبرقوق الأسود 35 جنيها ، ومانجو زبدية 17 جنيها ونصف ، والمانجو العويس 25 جنيها،ومانجو الفونسو 20 جنيها ، والمانجو النعومي 20 جنيها .

أسعار الفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر المانجو الزبدية 20 جنيها ،والمانجو الكيت أو الكنت 20 جنيها، والعنب الكرمسون 12 جنيها ،الكنتالوب 10 جنيهات، والشمام 12 جنيها، والبطيخ 10 جنيهات للواحدة .

ونوه التجار إلي أن سعر التين الأبيض 12 جنيها ، والتين البرشومي الأسود 10 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 8 جنيهات إلي 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 10 جنيهات،والبرتقال الصيفي 10 جنيهات .