صعود البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 22-7-2022

تفاوتت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 22- 7- 2022 ، وسجل البصل ارتفاعا بقيمة خمسين قرشا ليصل إلى 5 جنيهات بدلا من 4.5 جنيه ،والبطاطس 8 جنيهات ،و الطماطم 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه ،والخيار والكوسة والفلفل الألوان 10 جنيهات في سوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 30 جنيها إلي 45 جنيها ، والفلفل البلدي 3 جنيهات ، والليمون 15 جنيها ، والكوسة 4 جنيهات ،والخيار 3 جنيهات ، والباذنجان جنيه ونصف ،والقلقاس 3 جنيهات .

أكد التجار أن سعر البطاطا للمستهلك ب 5 جنيهات ، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا للحزمة ، الفاصوليا 16 جنيها ، والفلفل الألوان 10 جنيهات ، والباذنجان الأبيض ،الملون أو العروس/الرومي جنيهين إلى 5 جنيهات .

أسعار الخضروات

ولفت التجار إلي أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 20 جنيها ،والفلفل الرومي 10 جنيهات ، والكوسة 10 جنيهات ، البطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان الأسود العروس تراوح من 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات ، والجزر 10 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين للربطة ،والليمون 25 جنيها ،والبامية من 10 جنيهات إلى 20 جنيها ، والباذنجان الرومي 4 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر العنب الأسود 15 جنيها، والعنب الأخضر 12 جنيه ونصف ،والعنب الأحمر 10 جنيهات، والمشمش 12 جنيها ، الموز البلدي 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وقال التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 15 جنيها إلى 30 جنيها ،والتفاح الأحمر 15 جنيها ،والتفاح البلدي 10 جنيهات إلى 12 جنيها،و الكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها ، والافوكادو 30 جنيها ، والخوخ 10 جنيهات إلى 12 جنيها .

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها ،والبرقوق 20 جنيها ، والكمثرى 20 جنيها،والتفاح الفرنساوي 40 جنيها .

وألمح التجار أن سعر العنب الاسود البلدي 15 جنيها ، عنب أسود مستورد 15 جنيها ،والعنب الكرمسون ب10 جنيهات ،الكنتالوب 5 جنيهات ،والشمام 6.5 جنيه ، والبطيخ من 25 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وذكر التجار أن سعر التين 15 جنيها ،و البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه .