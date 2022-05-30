صعود البصل .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 30-5-2022

تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 30 – 5 – 2022 وتأرجحت الطماطم بين 7 جنيهات إلى 10 جنيهات، والفلفل الحامي 10 جنيهات، والخوخ 10 جنيهات، والكوسة والبطاطس والجزر 6.5 جنيه للكيلو الواحد ، والبصل والباذنجان 5 جنيهات في سوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 90 جنيها إلى 180 جنيها ، والفلفل البلدي 5 جنيهات ، والليمون 6 جنيهات ، والكوسة أو الخيار 3 جنيهات، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات.

وأفاد التجار أن سعر حزمة السبانخ جنيهين ونصف ، والبطاطا 5 جنيهات ، الخضرة كالبقدونس ، الكسبرة، الشبت أو الجرجير 50 قرشا ، البسلة 14 جنيها ، الفاصوليا 10 جنيهات ، والفلفل الألوان 20 جنيها ، والباذنجان الأبيض 6 جنيهات، والباذنجان الملون 7 جنيهات.

وذكر التجار أن سعر الفلفل الحار / الشطة من 8 إلى 12 جنيها ، والفلفل البلدي 6 جنيهات، والفلفل الرومي 6 جنيهات ، والكوسة 6.5 جنيه، البطاطس الجديدة 6.5 جنيه ، والقرنبيط 6 جنيهات ، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها.

أسعار الخضروات

ولفت التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس 6 جنيهات ، والجزر 6 جنيهات ، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة ، والملوخية 10 جنيهات للكيلو ، والليمون 16 جنيها ، والبامية من 20 إلى 30 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر العنب الأحمر 15 جنيها ، والعنب الأخضر 10 جنيهات ، والمشمش 15 جنيها ، والجوافة 15 جنيها ، الموز البلدي من 8 جنيهات إلى 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأخضر 20 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 جنيها ، والكاكا 15 جنيها ، الكيوي 30 جنيها، والأفوكادو 25 جنيها ، والخوخ 8 جنيهات.

وأشار التجار أن سعر التفاح الأصفر 15 جنيها ، والبرقوق 20 جنيها ، والكمثرى 35 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها ، والتفاح الأمريكي 25 جنيها.

ونوه التجار إلي أن سعر العنب الأحمر المستورد 25 جنيها ، عنب أسود مستورد 25 جنيها ، والعنب الكرمسون البلدي 15 جنيها ، الكنتالوب من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.

وأوضح التجار أن البرتقال أبو سرة 10 جنيهات، واليوسفي 12 جنيها ، والبرتقال البلدي 7.5 جنيه.