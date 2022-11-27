صعود البسلة .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 27-11-2022

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة ارتفاعها اليوم الأحد 27- 11- 2022 ، وسجلت الطماطم 6 جنيهات بدلا من 4 جنيهات ، والبطاطس 8 جنيهات إلى 12 جنيها ،البسلة 16 جنيها بدلا من14 جنيها ، و البصل 6.5 جنيه ،والخيار 4.5 جنيه إلى 5 جنيهات،والفاصوليا 10 جنيهات بسوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

و أكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها،والفلفل الحامي 5 جنيهات،والليمون 5 جنيهات ،والكوسة 5 جنيهات ،والخيار 3 جنيهات، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 4 جنيهات .

وقال التجار أن سعر الكابوتشا تراوح من 3.5 جنيه إلى 6 جنيهات للواحدة،والبروكلي 10 جنيهات،والقرنبيط 5 إلى 10 جنيهات،والكرنب الأحمر ،والأبيض 5 جنيهات،والسبانخ 8 جنيهات للكيلو ،والكرنب 15 جنيها للواحدة .

أسعار الخضروات اليوم

وأوضح التجار أن سعر البطاطا 3.5 جنيه ،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا ،والبسلة 16 جنيها ،الفاصوليا 10 جنيهات ،والفلفل الألوان 20 جنيها ،والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والباذنجان الملون 8 جنيهات ،والباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ، والخيار البلدي 5 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر البصل الأحمر 6.5 جنيه،والبصل الأصفر 6.5 جنيه ،الفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها،والقثاء 6.5 جنيه ، والفلفل الرومي 12 جنيها،والكوسة 8 جنيهات إلى 10 جنيهات ، البطاطس 6.5 جنيه إلى 12 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات ،ورق العنب 60 جنيها .

أسعار الخضروات

وقال التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات،والجزر 8 جنيهات ،والملوخية جنيهين ونصف،والليمون 10 جنيهات،والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها ،والثوم 13 جنيها .

وأكد التجار أن سعر البرتقال اليوسفي 3.5 جنيه إلى 7.5 جنيه،والجوافة 10 جنيهات،والرمان 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات،الموز البلدي 12.5 إلى 17.5 جنيه ،والموز المستورد 20 جنيها،والعنب البلدي 8 جنيهات ونصف،والعنب الكرمسون 20 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها، والعنب الأحمر 20 جنيها،والتفاح الأحمر تراوح من 20 جنيها إلى 35 جنيها ،والكاكا 12 جنيها ،الكيوي 30 جنيها ،والافوكادو 80 جنيها ، والخوخ المستورد 20 جنيها ،والكمثرى 17 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 20 جنيها إلي 40 جنيها ، والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها ،والبرقوق الأسود 25 إلى 35 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

ونوه التجار إلي أن سعر المانجو الكيت / الكنت من 25 إلى 30 جنيها،والعنب الكرمسون 20 جنيها ،الكنتالوب من 12 جنيهات إلى 15 جنيها،والشمام 10 جنيهات ،والبطيخ 30 جنيهات للواحدة علي الاقل .

وأوضح التجار أن سعر التين الابيض 20 إلى 25 جنيها ،والتين البرشومي الأسود 15 جنيها،والبرتقال أبو سرة 7 جنيهات إلي 8 جنيهات،والبرتقال البلدي 8 جنيهات،والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .