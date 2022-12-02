صعود البسلة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 2-12-2022

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 2- 12- 2022 ،وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه،والفاصوليا 10 جنيهات بدلاً من 8 جنيهات والبسلة 16 جنيها بدلا من 15 جنيها ،والكوسة 8 جنيهات ،الباذنجان 8 جنيهات والبسلة 15 جنيها والقرنبيط 10 جنيهات بسوق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 120 جنيها،والفلفل الحامي 5 جنيهات،والليمون 5 جنيهات،والكوسة 4 جنيهات ،والخيار 3 جنيهات، والباذنجان 4 جنيهات ،والقلقاس 4 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر الكابوتشا تراوح من جنيهين ونصف إلى 5 جنيهات للواحدة،والبروكلي 8 جنيهات،والقرنبيط 5 إلى8 جنيهات،والكرنب الأحمر ،والأبيض 5 جنيهات،والسبانخ 12 جنيها للكيلو ،والكرنب 15 جنيها للواحدة .

أسعار الخضروات

وقال التجار أن سعر البطاطا 3.5جنيها،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت أو الجرجير نصف جنيه،والبسلة 16 جنيها ،الفاصوليا 10 جنيهات ،والفلفل الألوان 16جنيها،والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والباذنجان الملون 8 جنيهات ،والباذنجان العروس 6.5 إلى8 جنيهات، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ،والخيار الصوب 8 جنيهات .

وألمح التجار إلي أن سعر البصل الأحمر 8 جنيهات ، والبصل الأصفر 8 جنيهات،الفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها، والقثاء 6.5 جنيه، والفلفل الرومي 12 جنيها،والكوسة 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، البطاطس 8 جنيهات إلى 12 جنيها،والقلقاس 8 جنيهات،ورق العنب 60 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات،والجزر 8 جنيهات ،والملوخية جنيهين ونصف،والليمون 12 جنيها،والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها ،والثوم 13 جنيها .

وأكد التجار أن سعر البرتقال اليوسفي 3.5 جنيه إلى 7.5 جنيه ، والجوافة 10 جنيهات ،والرمان 8 إلى 12جنيها،الموز الجبلي 12.5 إلى 17.5 جنيه ،والموز المستورد 20 جنيها،والعنب البلدي 10 جنيهات ،والعنب الكرمسون 20 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها، والعنب الكرمسون 20 جنيها ، والتفاح الأحمر تراوح من 25 جنيها إلى 35 جنيها ، والكاكا 12 جنيها ،الكيوي 30 جنيها ،والافوكادو 80 جنيها ،والخوخ المستورد 20 جنيها ،والكمثرى 17 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 20 جنيها إلي 40 جنيها ،والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها،والبرقوق الأسود 25 إلى 35 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وكشف التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 25 إلى 30 جنيها،والعنب الكرمسون ب20 جنيها ،الكنتالوب 10 جنيهات إلى 12 جنيها،والشمام 10 جنيهات ،والبطيخ 30 جنيهات للواحدة علي الاقل .

ولفت التجار إلي أن سعر التين الابيض 20 إلى 25 جنيها ،والتين البرشومي الأسود 20 جنيها،والبرتقال أبو سرة 7 جنيهات إلي 8 جنيهات،والبرتقال البلدي 8 جنيهات،والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .