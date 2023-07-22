صعود البامية.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 22-7-2023

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 22-7-2023 وتراوحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 7 جنيهات والخيار 12 جنيها والباذنجان 8 جنيهات والفلفل الرومي 14 جنيها والبطاطس 14 جنيها و البامية 35 جنيها والبصل 22 جنيها بسوق التجزئة طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيها إلى 120 جنيها والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 12 جنيها والكوسة 6 جنيهات والخيار 6 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات .

وقال التجار إن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والبطاطس 14 جنيها.

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والفاصوليا 30 جنيها والبامية 30 و35 جنيها.

وقال التجار إن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات ، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات والخيار البلدي 10 جنيهات والخيار الصوب 12 جنيها والباذنجان الرومي 8.5 جنيه والثوم 30 جنيها.

وذكر التجار أن سعر البصل الأصفر 22 جنيها والبصل الأحمر 22 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها والكوسة 12 جنيها ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 16 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات والجزر 14 جنيها والليمون 32 جنيها والثوم 40 جنيها.

وأكد التجار أن سعر الشمام تراوح من 7 جنيهات إلى 12 جنيها والبرقوق 45 جنيها والعنب الأحمر 20 جنيها والعنب الأخضر 20 جنيها والبرتقال 17 جنيها والجوافة 20 جنيها والموز 17.5 جنيه والعنب الأسود 30 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيها والتفاح البلدي 25 جنيها والكمثرى 25 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 120 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها.

وذكر التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيها إلى 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر المانجو بمختلف أصنافها تراوحت من 20 جنيها إلى 60 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والمشمش 20 جنيها إلى 25 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة.

وأفاد التجار أن البرتقال البلدي 20 جنيها والبرتقال الصيفي 20 جنيها والتين 70 جنيها والمانجو السكري والزبدية 25 جنيها.