صعود البامية.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 27-7-2023

تأرجحت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 27-7-2023، وتراوحت الطماطم بين 4.5 جنيه و6.5 جنيه، والكوسة 12 جنيهًا، والباذنجان الرومي 5 جنيهات و6.5 جنيه، والجزر 16 جنيهًا، والفلفل الرومي 16 جنيهًا، والبامية 30 – 35 جنيهًا، والبصل 20 جنيهًا، والخيار الصوب 16 جنيهًا، بسوق القطاعي، طبقًا لعدد من التجار.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وكشف التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 100 جنيه إلى 120 جنيهًا، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والليمون 18 جنيهًا، والكوسة 6 جنيهات، والخيار 7 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات، والقلقاس 5 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف الجنيه للواحدة، والكابوتشا 5 جنيهات، والبروكلي 8 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات، والسبانخ والملوخية 12 جنيهًا للكيلو، والبطاطس 14 جنيهًا.

أسعار الخضراوات

ونوه التجار بأن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه، والجرجير جنيه ونصف الجنيه للحزمة، والفاصوليا 30 جنيهًا، والبامية 35 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر الباذنجان العروس 6.5 جنيه، والباذنجان الأبيض 6.5 جنيه، والخيار البلدي 12 جنيهًا، والخيار الصوب 16 جنيهًا، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والثوم 30 جنيهًا.

وألمح التجار إلى أن سعر البصل الأصفر 20 جنيهًا، والبصل الأحمر 20 جنيهًا، والفلفل الأحمر أو الشطة 16 جنيهًا، والفلفل الرومي 16 جنيهًا، والكوسة 12 جنيهًا، وورق العنب 25 جنيهًا، والفلفل البلدي 12 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وقال التجار إن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والجزر 16 جنيهًا على الأقل، والليمون 30 – 40 جنيهًا.

وكشف التجار أن سعر الشمام تراوح من 12 جنيهًا إلى 15 جنيهًا، والبرقوق 45 جنيهًا، والعنب الأحمر 20 جنيهًا، والعنب الأخضر 20 جنيهًا، والبرتقال 20 جنيهًا، والجوافة 20 جنيهًا، والموز 17.5 جنيه، والعنب الأسود 30 جنيهًا.

وذكر التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهًا، والتفاح الأحمر 30 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، والتفاح الأخضر 50 جنيهًا، والتفاح البلدي 25 جنيهًا، والكمثرى 25 جنيهًا، والكيوي 50 جنيهًا، والأفوكادو 120 جنيهًا، والخوخ البلدي 20 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفواكه

ونوه التجار بأن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، والبرقوق الأسود 50 جنيهًا.

وأفاد التجار بأن سعر المانجو بمختلف أصنافها تراوح من 20 جنيهًا إلى 60 جنيهًا، والمشمش 20 جنيهًا إلى 25 جنيهًا، والبطيخ 40 جنيهًا للواحدة.

وأوضح التجار أن البرتقال البلدي 20 جنيهًا، والبرتقال الصيفي 20 جنيهًا، والتين 70 جنيهًا، والمانجو السكري والزبدية 30 جنيهًا.