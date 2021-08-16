صعود الباذنجان الرومي.. ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 16-8-2021

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة ارتفاعها اليوم الإثنين 16-8-2020 ، وسجل الباذنجان الرومي 6 جنيهات بدلا من5 والطماطم 7 جنيهات بدلا من 6 جنيهات أمس ، والخيار ، الجزر ، 10 جنيهات للكيلو ، وتراوح قفص الطماطم من 65 إلي 100 جنيه بسوق العبور ، الليمون 12 جنيها عند باعة القطاعي.

وأكد التجار أن سعر كيلو الخيار البلدي – للمستهلك – تراوح من 6 إلى 8 جنيهات والخيار الصوب 8 إلى 10 جنيهات ، والباذنجان الرومي تراوح من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر الكوسة تراوح بين 6 جنيهات إلى 10 جنيهات، والفلفل الألوان من 10 إلي 18 جنيها، والبطاطس من 6 إلى 9 جنيهات والفلفل الرومي 6 جنيهات ، والكرنب من 6 إلى 8 جنيهات للواحدة.

وأشار التجار إلى أن سعر الفلفل الحامي تراوح من 4 إلي 7 جنيهات، والباذنجان العروس 3 جنيهات إلى 6، والجزر 10 جنيهات، والكابوتشا 6 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 20 جنيها والبامية 12 إلي 14 جنيها للكيلو، والملوخية 12 جنيها للكيلو ، والليمون 5 إلي 15 جنيها للكيلو علي الأكثر.

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن الموز البلدي تراوح من 10 جنيهات إلى 12، والبلح البرحي 25 جنيها إلى 30 جنيها ، والتفاح البلدي من 22.5 إلى 25 جنيها ،والتفاح الأحمر المستورد 30 جنيهًا.

وأضاف التجار أن التفاح الأخضر 30 جنيها، والبرقوق 35 جنيها ، والتفاح الأخضر الفرنساوي من 35 إلى 40 جنيها، والتفاح الأصفر من 25 إلى 30، والموز المستورد 25 جنيها.

وألمح التجار أن سعر العنب الأسود 15 جنيها للكيلو ، والعنب البلدي 12.5 جنيه والعنب الأحمر 20 جنيها، التين من 10 إلي 15 جنيها ، والكنتالوب أو الشمام 7.5 جنيه للكيلو.

وألمح التجار إلى أن سعر المانجو نعومي/الزبدية أو السكري 25 جنيها والمانجو الفونسو 35 جنيها للكيلو والكمثرى 15 إلى 20 جنيها ، والخوخ 35 جنيها، والبرتقال البلدي 7.5 جنيه ، والبطيخ 20 جنيها للواحدة.