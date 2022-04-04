صعود الباذنجان الأبيض .. أسعار الخضروات والفاكهة الإثنين 3 رمضان الموافق 4-4-2022

عاودت أسعار الخضروات والفاكهة الارتفاع اليوم الاثنين 4-4-2022 الموافق 3 من شهر رمضان ،و تأرجحت الطماطم من 8 إلى 12جنيهات، والخيار 10جنيهات ،والبطاطس 5 جنيهات ،والبصل الأحمر 3.5 جنيه،والكوسة 12 جنيها بدلا من 8 جنيهات طبقا لتجار في سوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تفاوت بين 150 جنيها إلي 160 جنيها ،وسجلت الشطة 20 جنيها والليمون 14 جنيها ، والكوسة 5.5 جنيه ، والباذنجان العروس 9 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات ،والقلقاس 3 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر ربطة السبانخ سجلت جنيهين ،والبطاطا 5 جنيهات،والبقدونس ، الكسبرة، الشبت ، الجرجير 50 قرشا ، والبسلة 12 جنيها ، والفلفل الألوان 30 جنيها، والخيار البلدي 10 جنيهات ، والباذنجان الرومي 10 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 35 جنيها ، والفلفل الحامي البلدي 25 جنيها ، والكوسة 12 جنيها ،البطاطس الجديدة 6 جنيهات ، والفلفل الرومي 20 جنيها ، والقرنبيط 8 جنيهات ،والكرنب 15 جنيها للواحدة ورق العنب ب100 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر الباذنجان العروس الأسود 14 جنيها ،والباذنجان الأبيض ارتفع إلى 25جنيها بدلا من 20 جنيها ، والباذنجان الملون 28 جنيها،و الجزر 4 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية 15 جنيها للكيلو ، والليمون 22 جنيها .

وقال التجار أن سعر الجوافة تراوح من 10إلي 15 جنيهات، الموز البلدي 10 جنيهات ، والموز المستورد 20 جنيها ،والتفاح الأصفر 25 والتفاح الأحمر 25 جنيها،والبلح الأحمر 15 جنيها،والكاكا 15جنيها،الكيوي 30 جنيها للكيلو ، الافوكادو 40 جنيها .

أسعار الفاكهة

وألمح التجار إلي أن سعر الرمان 20 جنيها ، والتفاح الأصفر 25 جنيها، والبرقوق الأبيض والأسود 25 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها ، والتفاح الأحمر 25 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

ونوه التجار أن سعر العنب الأسود / عنب كرمسون سجل 15 جنيها العنب البلدي 15 جنيها ، والعنب الأحمر 15 جنيها ، والتين 12جنيها للكيلو الواحد ،الكنتالوب 10 جنيهات .

وأفاد التجار أن سعر المانجو كيت 50 جنيها ، البرتقال أبو سرة 8 جنيهات واليوسفي 8 جنيهات، والبرتقال البلدي 5 جنيهات.