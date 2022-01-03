صعود الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 3-1-2022

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة الارتفاع اليوم الإثنين 3-1-2022 واستمرار الطقس السيئ وتأخر الجمع، وسجل الباذنجان الأبيض والكوسة والفلفل الألوان 15 جنيها، الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 4 جنيهات ، والخيار والفلفل الرومي والباذنجان العروس 12 جنيها ، لدى بائعي القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور سجل 70 جنيها، لوزن 20 كجم، والبصل 3 جنيهات، والخيار 6 جنيهات،والجزر 3 جنيهات ،والفلفل 7 جنيهات،والليمون 5 جنيهات،والبطاطس الجديدة 3.5 جنيه،والكوسة 12 جنيها.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن البطاطا الحلوة بـ 3.5جنيه ،وحزمة الخضار البقدونس،الكسبرة،الشبت،أو الجرجير بـ 50 قرشا ، والخس / الملوخية جنيهين ونصف للواحدة ،والبسلة 8 للكيلو ،والفلفل الألوان 15 جنيها والخيار 12 جنيها،والباذنجان الرومي 8 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وأوضح التجار أن الفلفل الحار أو الشطة 13 جنيها،والفلفل الحامي 12 جنيها،والكوسة 15 جنيها،والفلفل الألوان 15 جنيها،والفاصوليا 6.5 جنيه،البطاطس الجديدة 5 جنيهات ،والفلفل الرومي 12 جنيها،والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأفاد التجار أن الفلفل الحار 13 جنيها ،والباذنجان العروس 12 جنيها،والجزر 5 جنيهات ،والكابوتشا 3 جنيهات للواحدة،والفاصوليا 7 جنيهات،والملوخية 10 جنيهات للكيلو،والليمون 10 جنيهات.

وذكر التجار أن الجوافة 8.5 جنيه ، والبطيخة 60 جنيها للواحدة ،الموز البلدي 10 جنيهات،والموز المستورد 20 جنيها،والتفاح الأخضر 20 جنيها،والبلح الأحمر 10 جنيهات،والكاكا 15 جنيها،الكيوي 30 جنيها،الأفوكادو 35 جنيها.

أسعار الفاكهة

وأوضح التجار أن الرمان بـ 15 جنيها ،والتفاح الأصفر 30 جنيها،والبرقوق الأسود 40 جنيها،والقشطة 35 جنيها،والتفاح الفرنساوي 30 جنيها،والتفاح الأحمر 17 جنيها،الموز المستورد 20 جنيها.

وأشاروا إلى أن سعر العنب الأسود أو عنب كرمسون 25 جنيها،والعنب البلدي 12 جنيها،والعنب الأحمر 25 جنيها،والتين 8 جنيهات للكيلو الواحد ، الكنتالوب 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

وألمح التجار إلى أن المانجو الزبدية بـ 35 جنيها للكيلو ،المانجو الفص 80جنيها ،والعويسي 50 جنيها ،والنعومي 3جنيها.

وأضاف التجار أن المانجو الفونسو 50 جنيها،والمانجو دبشة 30 جنيها،والخوخ المستورد 40 جنيها،البرتقال أبو سرة 6.5 جنيه واليوسفي 5 جنيهات.