صعود الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 6-8-2022

عاودت أسعار الخضروات والفاكهة الصعود اليوم السبت 6 – 8- 2022 ، وتأرجحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6 جنيهات ، والكوسة 6.5 جنيه إلى 12 جنيها ، والخيار البلدي 5 جنيهات ، والجزر 8 جنيهات ، الباذنجان 6 بدلاً من 5 جنيهات، والفلفل الحامي 5 جنيهات ، والبطاطس 7.5 جنيه في سوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وقال التجار إن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 30 جنيها إلي 40 جنيها ، والفلفل البلدي 4 جنيهات ، والليمون 5 جنيهات ، والكوسة 4 جنيهات ، والخيار 4 جنيهات ، والباذنجان جنيه ونصف ، والقلقاس 3 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر البطاطا للمستهلك بـ 3 جنيهات ونصف، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا للحزمة ، الفاصوليا 20 جنيها ، والفلفل الألوان 16 جنيها، والباذنجان الأبيض ، الملون ،العروس / الرومي من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 12 جنيها ، والفلفل الرومي 5 جنيهات ، والكوسة 12 جنيها ، البطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات ، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان الأسود العروس 6 جنيهات ، والجزر 8 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة، والليمون 10 جنيهات ، والبامية من 12 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

ولفت التجار إلى أن سعر العنب الأسود 15 جنيها، والعنب الأخضر 10 جنيهات ، والعنب الأحمر 10 جنيهات ، والمشمش 20 جنيها ، الموز البلدي 15 جنيها إلى 20 جنيها ، والموز المستورد 20 جنيها.

وأكد التجار أن سعر التفاح الأخضر 20 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 جنيها ، والتفاح البلدي 10 جنيهات إلى 15 جنيها، والكاكا 15 جنيها ، الكيوي 35 جنيها ، والأفوكادو 35 جنيها ، والخوخ 15 جنيها والكمثرى 25 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وذكر التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها والبرقوق الأسود 35 جنيها ومانجو زبدية وسكري 20 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر العنب الأسود البلدي 15 جنيها ، عنب أسود مستورد 15 جنيها ، والعنب الكرمسون 10 جنيهات ، الكنتالوب 5 جنيهات ، والشمام 6.5 جنيه، والبطيخ من 25 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن.

وألمح التجار إلى أن سعر التين 10 جنيهات ، والبرتقال أبو سرة 15 جنيها والبرتقال البلدي 15 جنيها، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات.