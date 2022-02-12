صعود الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 12-2-2022

عاودت أسعار الخضروات والفاكهة الصعود اليوم السبت 12-2-2022 ، وتراوحت الطماطم بين 6 جنيهات إلى 8 جنيهات، والفلفل الرومي 16 جنيها، و الخيار 12 جنيها، والبطاطس 6.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والباذنجان الرومي 10 جنيهات، لدى باعة القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور من 100 إلى 120 جنيها، لوزن 20 كجم، والبصل جنيهين، والخيار 6 جنيهات، والجزر جنيهين ونصف، والفلفل 9 جنيهات، والليمون 7 جنيهات، والبطاطس الجديدة 4 جنيهات، والكوسة 7 جنيهات.

وأضاف التجار أن سعر حزمة السبانخ جنيهان، والبطاطا 5 جنيهات، والبقدونس، الكسبرة، الشبت / الجرجير 50 قرشا، والبسلة 8 جنيهات للكيلو، والفلفل الألوان 28 جنيها، والخيار 12 جنيها، والباذنجان الرومي 10 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيها، والفلفل الأخضر 18 جنيها، والكوسة 12 جنيها، والفلفل الألوان 28 جنيها، والفاصوليا 14 جنيها، والبطاطس الجديدة 6.5 جنيه، والفلفل الرومي 14 جنيها، والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات اليوم

وأضاف التجار أن سعر الفلفل الحامي 18 جنيها، والباذنجان العروس 14 جنيها والباذنجان الأبيض / الملون 12 جنيها، والجزر 4 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 15 جنيها، والملوخية 12 جنيها للكيلو، والليمون 14 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الجوافة 10 جنيهات، والبطيخة 40 جنيها، الموز البلدي 10 جنيهات، والموز المستورد 25 جنيها، والتفاح الأخضر 20 جنيها، والبلح الأحمر 10 جنيهات، والكاكا 15 جنيها، الكيوي 20 جنيها، الأفوكادو 35 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر الرمان 12 جنيها، والتفاح الأصفر 25 جنيها، والبرقوق الأسود 15 جنيها، والقشطة 45 جنيها، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها، والتفاح الأحمر 20 جنيها.

أسعار الفاكهة

ونوه التجار بأن سعر العنب الأسود / عنب كرمسون 15 جنيها، والعنب البلدي 15 جنيها، والعنب الأحمر 15 جنيها، والتين 12 جنيها للكيلو الواحد، والكنتالوب 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

وأكد التجار أن سعر المانجو الزبدية 35 جنيها للكيلو، والمانجو الفص 80 جنيها، والعويسي 55 جنيها، والنعومي 35 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر المانجو الفونسو 50 جنيها، والمانجو دبشة 30 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها، والبرتقال أبو سرة 7 جنيهات، واليوسفي 8 جنيهات والبرتقال البلدي 3.5 جنيه.