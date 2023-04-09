صعود الأسهم السعودية الأحد بقيادة «تهامة للإعلان والعلاقات العامة»

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعا ملحوظا بنهاية تداولات الأحد، بقيادة شركة “تهامة للإعلان والعلاقات العامة”، حيث صعد المؤشر العام للأسهم السعودية بنسبة 0.55%، بما يعادل 59.63 نقطة، ليصل إلى مستوى 10965.78 نقطة، وبحجم تداول يصل إلى أكثر من 211 مليون سهم وبقيمة تقدر بحوالي 5.1 مليار ريال سعودي.

صعود “تهامة للإعلان والعلاقات العامة”

وفيما يتعلق بحركة تداول الأسهم السعودية اليوم، فكانت أسهم شركات تهامة، والكثيري، وأسواق المزرعة، ودور، وأسمنت نجران هي الأكثر ارتفاعا, بينما أسهم شركات: عطاء، وسابتكو، وأمريكانا، وعلم، وتوبي الأكثر انخفاضا في التعاملات, ولقد تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و2.52%خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وفي الوقت ذاته، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية تداول اليوم الأحد مرتفعا بنحو 50.12 نقطة ليستقر عند مستوى 20063.99 نقطة.

وبلغ حجم التداول نحو 37.6 مليون ريال سعودي، وتداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 690 ألف سهم بنهاية التعاملات.

يذكر أن مؤشر سوق الأسهم السعودية شهد تراجعا خلال تعاملات يوم الخميس الماضي، حيث أغلق المؤشر العام للأسهم السعودية – تاسي – على انخفاض بنحو 14.48 نقطة ليصل إلى مستوى 10,906.15 نقطة، ولكنه رغم ذلك، تمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية بواقع 2.53% أو ما يعادل 269.53 نقطة، وبلغ حجم التداولات نحو 170.9 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 4.9 مليار ريال، تمت من خلال 335.8 صفقة.