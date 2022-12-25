صعود احتياطي الذهب والعملات في روسيا إلى حوالي 582 مليار دولار

سجلت روسيا صعودا في إحتياطي الذهب والعملات الأجنبية، ليصل إلى ما إجمالي قيمته 581.7 مليار دولار، وفقا لما أظهرته أرقام صادرة عن البنك المركزي الروسي.

وأوضحت الأرقام أن احتياطيات روسيا الدولية، التي تضم ذهبا ونقدا أجنبيا ارتفعت للفترة من 9 إلى 16 ديسمبر الحالي بنسبة 0.9%، وبزيادة مقدارها 5.2 مليار دولار لتصل إلى 581.7 مليار دولار.

يجيء هذا فيما ارتفعت الاحتياطيات في عام 2021 بنسبة 5.9% لتبلغ 630.6 مليار دولار، ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، عند 643.2 مليار دولار، في 18 فبراير 2022.

ويتألف احتياطي روسيا الدولي من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي وهو عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية.

وكان المركزي الروسي قد أبقى على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 7.5%، بما يتفق مع التوقعات، وذلك في اجتماعه منتصف شهر ديسمبر الجاري.

كما أبقى البنك معدلات الفائدة دون تغيير في شهر أكتوبر، بعد أن أنهى دورة خفض الفائدة التي استمرت لأشهر.

ورفع المركزي الروسي الفائدة الرئيسية إلى 20% من 9.5%، عقب إطلاق “العملية العسكرية” في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، من أجل تخفيف المخاطر على الاستقرار المالي.

ومع مؤشرات مطمئنة للاقتصاد الكلي، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 6 مرات، وفي الاجتماع الأخير أشار المركزي الروسي إلى إمكانية اقترابه من إنهاء دورة التيسير النقدي.