بورصة وشركات

صعود أغلب مؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الاثنين

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على صعود جماعى لمؤشراتها باستثناء egx100 وسط اتجاه شرائى للأجانبوصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.50% عند مستوى 17684نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.18% عند مستوى  877 نقطة.بينما هبط المؤشر «
3:12 م, الأثنين, 2 أبريل 18 3:12 م, الأثنين, 2 أبريل 18

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رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على صعود جماعى لمؤشراتها باستثناء egx100 وسط اتجاه شرائى للأجانب

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.50% عند مستوى 17684نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.18% عند مستوى  877 نقطة.

بينما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.23% عند مستوى 2251 نقطة، وصعد مؤشر «EGX50» بنسبة 0.61% عند مستوى 3047نقطة، فى حين صعد نظيره العشرينى بنسبة 1.07% عند مستوى 18205نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 2.4 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية و الأجنبية للشراء بقيمة 3.5 مليون جنيه و77 مليون جنيه و84.5 مليون جنيه على التوالى. 

 بينما اتجهت تعاملات الأفراد  المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 91.9 مليون جنيه و 46.4 مليون جنيه و 26.7مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 91 سهما من إجمالى 195 سهما متداولا،بينما هبط 67 وبقى 37 دون تغير.

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