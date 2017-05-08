صعود أغلب مؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الإثنين

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات، جلسة، اليوم الإثنين، على صعود جماعى لأغلب مؤشراتها باستثناء السبعينى، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات الأجنبية. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.07% إلى 12827 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.06% ليصل إلى 597 نقطة، كما صعد مؤ

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات، جلسة، اليوم الإثنين، على صعود جماعى لأغلب مؤشراتها باستثناء السبعينى، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات الأجنبية.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.07% إلى 12827 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.06% ليصل إلى 597 نقطة، كما صعد مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.38 % عند مستوى 1374 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 1.03% عند مستوى 2065 نقطة، كما صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.84% عند مستوى 11959 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 767 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 37.8 مليون جنيه، و23.3 مليون جنيه، و37.8 مليون جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء، بصافى قيم تداولات 7.7مليون جنيه، و786 ألف جنيه، و92 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 106 أسهم من إجمالى 182 سهما متداولا، بينما هبط 51 وبقى 25 دون تغير.