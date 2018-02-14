صعود أغلب مؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الأربعاء

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على صعود أغلب مؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والعربية.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.52% عند مستوى 14805نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.86% عند مستوى 844 نقطة، وهبط المؤشر «EGX1

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على صعود أغلب مؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والعربية.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.52% عند مستوى 14805نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.86% عند مستوى 844 نقطة، وهبط المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.13% عند مستوى 2025 نقطة، وصعد «EGX50» بنسبة 0.24% عند مستوى 2628نقطة، بينما صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.86% عند مستوى 14666نقطة.

وبلغت قيمة التداولات مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط،واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية و العربية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 29 مليون جنيه و40.2 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات 58.3 مليون جنيه و3.6 مليون جنيه و4.5 مليون جنيه و1.9 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 71 سهما من إجمالى 176 سهما متداولا، بينما صعد 74 وبقى 31 دون تغير.

يذكر أن البورصة المصرية اختتمت تعاملات جلسة الثلاثاء على هبوط أغلب مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية والعربية،هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.08 % عند مستوى 14729نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.61 % عند مستوى 843 نقطة.