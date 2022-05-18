صعود أغلب بورصات الخليج الأربعاء.. ومؤشر دبي يتراجع

واصلت أغلب مؤشرات أسواق الأسهم في الخليج ارتفاعها ووسّعت مكاسبها التي بدأتها الجلسة السابقة لتغلق مرتفعة يوم الأربعاء مع صعود أسعار النفط، لكن مؤشر دبي خالف التوجه العام وأغلق على تراجع، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وصعدت أسعار النفط، وهي محرك رئيسي لأسواق المال في منطقة الخليج، مدفوعة بتوقعات بأن تخفيف قيود “كوفيد-19 ” في الصين سيؤدي لتعافي الطلب ومع تنامي المخاوف بشأن الإمدادات.

وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم في أبوظبي مرتفعًا 1.4% مع تسجيل سهم الشركة العالمية القابضة (آي.إتش.سي) قفزة قدرها 6.9 % بعد أن أتمّت الشركة العملاقة اتفاق استثمار قيمته 7.3 مليار درهم (1.99 مليار دولار) في ثلاث شركات من مجموعة أداني.

وستقدم القابضة، التي يرأسها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات، رأسمال لثلاث شركات تابعة لأداني عن طريق التخصيص التفضيلي.

وصعد المؤشر الرئيسية للأسهم القطرية 1.3% مواصلًا مكاسبه من الجلسة السابقة التي أنهى بها سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات.

وأغلق سهم مصرف قطر الإسلامي على ارتفاع نسبته 2.5%، بينما صعد سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 4.2%.

وارتفع مؤشر السوق السعودية 0.2% مقلّصًا مكاسب أكبر حققها في وقت سابق من الجلسة مع صعود سهم البنك الأهلي السعودي؛ أكبر بنوك المملكة، 2.9%.

لكن سهم السعودية للكهرباء هوى بنحو 8% بعد أن أعلنت الشركة تحقيق ربح فصليّ صاف بلغ 1.52 مليار ريال (405.23 مليون دولار) انخفاضًا من 1.69 مليار ريال قبل عام.

وشهدت أسواق الخليج خسائر الأسبوع الماضي، مما عكس قلق المستثمرين من الارتفاع السريع للتضخم الذي يمكنه أن يدفع أسعار الفائدة للارتفاع الحاد ويضع نمو الاقتصاد العالمي في خطر.

وتراجع المؤشر الرئيسي للأسهم في سوق دبي 0.9% تحت ضغط من هبوط نسبته 2.2% في سهم إعمار العقارية القيادي، و1.7% في سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.