صعود أسهم بايونيرز وتوابعها مع بدء تنفيذ عروض الاستحواذ عبر المبادلة

غلب الصعود على أسهم الكيانات التابعة لشركة بايونيرز القابضة والمستهدفة بالاستحواذ من الشركة الأم صعوداً بجلسة اليوم الأحد، مع بدء تنفيذ عملية الاستحواذ عبر مبادلة الأسهم.

ورصدت “المال” تحركات الأسهم على شاشات تداول البورصة بجسلة اليوم التي أظهرت صعود سهم الشركة الأم بايونيرز بنحو 2% ليغلق عند مستوى 3.38 جنيه.

وارتفع سهم “المتحدة للإسكان” بنسبة 2.3%؛ ليسجل 3.08 جنيه، و“الجيزة العامة للمقاولات” بنسبة 2.96% إلى 0.80 جنيه، و“الصعيد العامة للمقاولات” 1.54% وسجل 0.46 جنيه.

على الجانب الآخر، هبط سهم “القاهرة للإسكان” 4.76%؛ ليصل إلى 11 جنيها، ثم “الكابلات الكهربائية” بتراجع محدود 0.17% وسجل 1.19 جنيه

وبدأت شركة بايونيرز القابضة اليوم الأحد تنفيذ 5 عمليات استحواذ على الحصص المكملة لنسبة 90% من أسهم خمس من شركاتها المدرجة بالبورصة المصرية.

وقالت “بايونيرز”، في بيان صحفي وصل “المال”، إن الإستحواذ سيتم من خلال عمليات مبادلة أسهم بعد استبعاد الحد الأدنى للأسهم حرة التداول وفقاً لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة واللازمة لاستمرار قيد أسهم الشركات المستهدفة بالبورصة المصرية.

وتعد عملية الاستحواذ سابقة فريدة من نوعها فى السوق المصرية والأسواق العربية، حيث تتم بموجبها الاستحواذ على 5 من شركات المجموعة من خلال مبادلة أسهم فى نفس الوقت وهى :

الاستحواذ على نسبة 9.42% من أسهم راس مال شركة القاهرة للاسكان والتعمير

الاستحواذ على نسبة 50.25% من أسهم راس مال شركة المتحدة للاسكان والتعمير

الاستحواذ على نسبة 19.35% من أسهم راس مال شركة الكابلات الكهربائية المصرية .

الاستحواذ على نسبة 51.14% من أسهم راس مال شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى.

الاستحواذ على نسبة 41.56% من أسهم راس مال شركة الجيزة العامة للمقاولات

وقالت “بايونيرز”، في بيان لها اليوم، إن العملية تأتى ذلك تماشيًا مع خطة المجموعة الاستثمارية والتوسعية التي تم اعتمادها في مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 1/ 10 /2019، إذ تستهدف المجموعة زيادة استثماراتها بقرابة الـ3 مليارات جنيه مصري في شركتها التابعة خلال هذا العام.

وأدخلت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات علي قانون سوق المال واللائحة التنفيذية، خاصة تعديلات الباب الثاني عشر من قانون 95 لسنة 1992 والخاص بعروض الشراء بقصد الإستحواذ, وقواعد القيد بالبورصة المصرية بشكل يخدم عمليات الاستثمار فى السوق المصرية.