صعود أسعار 3 منتجات زراعية في الأسواق

صعدت أسعار 3 سلع أساسية مع توالي أيام شهر رمضان هي : اللحوم الكندوز واللحم الجملي والليمون وذلك بتسجيل كيلو اللحوم البلدية زيادة بنحو 20 جنيها لتسجل 260 جنيها علي الأقل بدلا من 240 جنيها قبل حلول شهر الصوم واللحم الجملي يقفز إلى 240 جنيها بدلا من 220 بنفس حجم الزيادة والليمون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات.



وأكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، أنه خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك قفزت أسعار اللحوم الجملية بواقع 20 جنيها أيضا لتسجل 240 جنيها بدلا من 220 جنيها.

يذكر أن أسعار اللحوم تتنوع بشل كبير حسب نوعها وجودتها والمنطقة والقطعية حيث يتراوح السعر بين 200 جنيه في المنافذ وتصل إلي 320 جنيها للكيلو في السلاسل التجارية.

وأكد نقيب الفلاحين أن الليمون قفز سعره إلى 20 جنيها بدلا من 12 جنيها للكيلو الواحد بزيادة تلامس الـ70% وذلك نتيجة زيادة معدلات الطلب خلال الشهر المبارك.

كانت أسعار أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة قد صعدت في الأسواق خلال الساعات الماضية وارتفعت اسعار اللحوم المستوردة البرازيلية والكبدة البلدي والباذنجان والكوسة والفلفل والفاصوليا والكوسة والخيار.

وطبقا لرصد قامت بها ” المال ” في أسواق محافظة الجيزة وإرتفاع أسعار الخضروات والفاكهة مثل الليمون الذي سجل 20 جنيها للكيلو والفلفل الرومي الذي سجل 24 جنيها بدلا من 22 جنيها قبل شهر رمضان وكذلك الجزر سجل 12 جنيها بدلا من 10 جنيها .



وكانت أسعار الكبدة البرازيلي قد سجلت 200 جنيه للكيلو بدلا من 190 جنيها قبيل الصيام.

ومن جانبه أكد محمد صالح تاجر خضر وفاكهة في الجيزة أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع أصناف كثيرة يتم استخدامها ضمن الأطباق الرئيسية في رمضان مثل الباذنجان الأبيض الذي سجل 25 جنيها قبل أن يتراجع إلي 16 جنيها بينما صعدت الكوسة إلي 18 جنيها مع انطلاقة رمضان قبل ان تنخفض إلي 8 جنيهات فقط مؤخرا.

وأضاف صالح أن سعر الفاصوليا الخضراء قفز إلي 35 جنيها مقابل 20 جنيها والباذلاء 20 جنيها بدلا من 17 جنيها في الأسواق والبصل الأحمر 18 جنيها والبصل الأصفر 16 جنيها.

وفي سياق مواز تقوم الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة يإستمرار طرح السلع في منافذ وزارة الزراعة في 450 منفذا بالجيزة والقاهرة والمحافظات لتهدئة الأسعار وسجل سعر كيلو اللحوم المستوردة في وزارة الزراعة 190 جنيها وكيلو اللحوم البلدية 220 جنيها .

كما تواصل الوزارة ممثلة فى قطاع الإنتاج بطرح السلع المختلفة في معرض «خير مزارعنا» فى مقر حديقة الأورمان بالدقى بمشاركة 50 عارضا من شركات وتجار الأغذية والخضر والفاكهة، وبمشاركة جناح «قطاع الإنتاج» بسلع عديدة مثل اللحوم والألبان والعسل والمربى والأسماك والمجمدات وغيرها بأسعار تنخفض بنسبة %30 عن السوق الحرة ويسجل سعر السكر والأرز بالمعرض 14 جنيها للكيلو .