صعود أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 12-4-2023

تذبذبت أسعار اللحوم الطازجة والمستوردة اليوم الأربعاء 12-4-2023 وتراوح الكندوز بين 230 إلى 320 جنيها حسب المنطقة والجودة والمفروم المستورد 200 جنيه والضاني 250 جنيها إلى 350 جنيها والجملي 250 جنيها والكبدة المجمدة ب110 جنيهات والكبدة البلدي 350 جنيها للكيلو.

وقال عدد من التجار إن سعر كيلو اللحوم الجملي تراوح من 240 إلى 250 جنيها وكيلو لحوم الماعز 220 جنيها.

وأكد التجار أن أسعار اللحوم البقري “قباني” تراوحت بين 123 و128 جنيها مقابل 120 جنيها للعجول البقرية والجاموسي بين 113 و120جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم

وكشف التجار أن أسعار كيلو الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية 230 جنيها والسلاسل التجارية والسوبر ماركت 250 إلى 320 جنيها والكبدة البلدي 320 جنيها.

وأشار التجار إلى أن سعر الكبدة في منافذ الجيش 180 جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 220 جنيها للكيلو الكندوز وغيره من أنواع اللحوم.

وقال التجار إن سعر العجول البقري المتوسطة الوزن تراوح من 135 إلى 150 جنيها للكيلو القائم والجاموسي متوسط الحجم بين 115 إلى 150 جنيها والكيلو للجاموسة اللحم 175 جنيها وإناث الأبقار اللحم 190جنيها والعجلة اللحم ب120 جنيها والفحلة اللحم 110 جنيهات بزيادة 5 جنيهات.

أسعار اللحوم اليوم

وكشف التجار أن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 135 جنيها للكيلو و300 كجم ب 140جنيه و150كجم بـ150 جنيه.

ونوه التجار بأن سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم 115 جنيها ووزن 200 كجم ب140جنيها، ووزن 150 كجم ب150 جنيها.

وألمح التجار إلى أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 135إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها.

وأشار التجار إلى أن سعر العجول الرضيعة تراوحت من 10 إلى 13 ألف جنيه والبتلو من 7000 إلى 12 ألف جنيه.

وأضاف التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا بارتفاع 10آلاف جنيه والجاموسة 50 ألفا إلى 75 ألف جنيه.

أسعار اللحوم في المنافذ ومحال الجزارة

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم بالمنافذ : 220 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم التشادية: 160 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها

أسعار اللحوم بمنافذ أمان : 220 جنيها

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ: 220 جنيها

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها

أسعار لحوم الماعز: 200 جنيه

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق: 200 جنيه للكيلو

أسعار اللحوم الموزة الهندي : 180 جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي في محلات الجزارة: 250 جنيها إلى 285 جنيها

أسعار البتلو البلدي: 280 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي: 250 جنيها للكيلو

أسعار السجق البلدي: 200 جنيه

أسعار السجق المستورد: 170 جنيها للكيلو

أسعار السجق الجملي البلدي ب130 جنيها.