صعود أسعار الغذاء والسولار.. البنك المركزي يعلن أسباب ارتفاع التضخم مايو 2023

أعلن البنك المركزي المصري أن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر، والذي سجل 32.7% في مايو 2023 مقابل 30.6% في أبريل من نفس العام، جاء مدفوعًا بزيادة أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، حسبما جاء في التحليل الشهري للتضخم.

التضخم الأساسي

جاء في التقرير استئناف المعدل السنوي للتضخم الأساسي اتجاهه التصاعدي ليسجل 40.3% في مايو الماضي، وذلك بعد أن تباطأ بشكل طفيف لشهرين متتاليين، ليسجل 39.5% و38.6% في مارس وأبريل 2023 على الترتيب، كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 2.9% في مايو 2023، مقابل 1.7% في أبريل 2023، و1.6% في مايو العام الماضي.

أسباب ارتفاع التضخم العام

وفيما يخص التضخم العام، فقد ارتفع المعدل الشهري في مايو 2023 ليسجل 2.7% مقارنة بـ 1.7% في أبريل 2023، وجاء التضخم الشهري مدفوعًا بارتفاع أسعار كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائية، ويرجع الارتفاع في أسعار السلع الغذائية بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار كل من السلع الغذائية المدعمة، كالسكر والزيوت النباتية، والتي أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والسلع الأساسية، كاللحوم الحمراء، والأسماك والمأكولات البحرية، والأرز الحر.

أما زيادة أسعار السلع غير الغذائية، فترجع إلى ارتفاع

التي أعلنت عنها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وما يترتب عليها من ارتفاع في أسعار وسائل النقل البري.

وشهدت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعًا مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الملابس، والأجهزة المنزلية، ومنتجات النظافة المنزلية، وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى.

ويرجع

إلى زيادة أسعار خدمات المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى رحلات موسم الحج المرتبطة بعيد الأضحى.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 34.6% في مايو 2023 من 32.3% في أبريل 2023، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 33.7% في مايو 2023 من 31.5% في أبريل 2023.