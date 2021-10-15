صعود أسعار السلع والمنتجات 43.5% هذا العام بسبب الوباء

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن أسعار السلع الخام والمنتجات الاستهلاكية ارتفعت هذا العام لأعلى مستوى منذ 13 عاما

قفزت أسعار السلع الخام والمنتجات الاستهلاكية بنسبة واضحة بلغت فى المتوسط 43.5 % خلال العام الجارى وتصدرتها أسعار الوقود ومنها البترول بأكثر من 55 % والغاز الطبيعى بحوالى 60% والمعادن بما يزيد عن 34 % بينما زادت أسعار المواد الغذائية بما يقرب من 28 % فى حين صعدت أسعار المواد الخام الزراعية بنسبة 16.6% بسبب نقص الإمدادات نتيجة انتشار وباء كورونا فى جميع أنحاء العالم والذى تسبب فى إصابة 240 مليون حالة تقريبا ومصرع حوالى 4.9 مليون ضحية.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” أن أسعارالسلع الخام والمنتجات الاستهلاكية ارتفعت هذا العام لأعلى مستوى منذ 13 عاما.

أعلنت منظمة “أونكتاد” أن أسعارالسلع الخام والمنتجات الاستهلاكية هبطت فى عام الوباء -2020- بنسبة 18% فى المتوسط.

وشهدت أسعار السلع الخام والمنتجات الاستهلاكية انخفاضا فى 2019 بحوالى 7.4% بالمتوسط رغم ارتفاعها 16% و17.4% بالعامين السابقين على التوالى.

وكان أكبر هبوط فى أسعار السلع والمنتجات فى عام 2015 عندما هوت بنسبة 36.2% و فى 2009 بحوالى 31.6.

أعلى زيادة فى أسعار السلع الخام والمنتجات الاستهلاكية عام 2008

وكان أعلى زيادة بأسعار السلع والمنتجات عام 2008 عندما زادت 33.4% وفى 2010 و2011 عندما صعدت 42.3% و 28.6% بالترتيب.

ومن ناحية أخرى ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية بسبتمبر الماضى بفعل زيادة تكاليف الغذاء والطاقة ولكن معدل التضخم الأساسي ظل معتدلا.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن أسعار السلع الخام والمنتجات الاستهلاكية زادت 0.4% بالشهر الماضي بعد انخفاضها 0.3% في أغسطس.

ولكن أسعار الواردات الأمريكية زادت في ال 12 شهرا الماضية حتى سبتمبر 9.2% بعد ارتفاعها 8.9% في أغسطس الماضى.

وتوقع خبراء بالولايات المتحدة زيادة أسعار الواردات باستثناء الرسوم الجمركية 0.6% خلال الشهور القليلة القادمة حتى نهاية العام الحالى.

وذكرت حكومة واشنطن هذا الأسبوع أن أسعار أسعار السلع الخام والمنتجات الاستهلاكية تسببت في ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في سبتمبر الماضى.

وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة ومنها الغاز والبترول لصعود أسعار المنتجات لارتفاع أسعار الوقود المستورد 3.7% بسبتمبر بعد انخفاضها 3% بأغسطس.

وصعد سعر خام برنت العالمى متجاوزا 84.8 دولارا للبرميل والبترول الأمريكى لأكثر من 82.5 دولار للبرميل لنقص المعروض وتزايد الطلب.