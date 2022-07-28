صعود أسعار الذهب العالمية مع تراجع الدولار وانخفاض عائد السندات الأمريكية

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا اليوم الخميس لتواصل مكاسبها بعدما بدت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول عن الرفع المستقبلي لأسعار الفائدة أقل تشددا من المتوقع، مما أدى لتراجع الدولار وانخفاض العائد على سندات الخزانة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1737.44 دولار للأوقية (الأونصة) بعد صعودها 1% إلى أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة.

أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تصعد

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1% إلى 1736.70 دولار للأوقية.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة أمس الأربعاء بمقدار 0.75 نقطة مئوية بهدف مكافحة التضخم الآخذ في الارتفاع.

وقال باول إن رفع آخر “كبير على نحو غير معتاد” للفائدة قد يكون ملائما في اجتماع سبتمبر أيلول، لكن القرار سيتحدد وفقا للبيانات الاقتصادية المرتقبة.

وانخفضت الدولار 0.6 % مساء لتصل إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الخميس، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل سعرا لحائزي العملات الأخرى.

كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية ليقترب من أدنى مستوى في شهرين. ويقلل انخفاض العائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

الفضة تصعد

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 19.20 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.4 % إلى 890 دولارا للأوقية. وصعد البلاديوم 0.6 % إلى 2042.51 دولار للأوقية.

قال إداورد مئير، المحلل لدى إي دي آند إف مان كابيتال ماركيتس، لرويترز “ترك باول الباب مفتوحًا قليلاً لمراجعة وضع الأسعار وقدم نوعًا من الضوء في نهاية النفق متمثلاً في أننا لن نشهد زيادة في الأسعار في العام المقبل أيضًا”.

محلل: من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب على المدى القريب

ساهم إنخفاض الدولار وتراجع العوائد الأمريكية في موجة من الاضطراب مثل الذي شهدناه في الذهب. على المدى القريب، من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب مع وجود فرصة جيدة لاختبار المقاومة بين 1780 دولارًا و 1800 دولارًا خلال الشهر المقبل”.

وحول المستثمرون تركيزهم إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة للربع الثاني، والذي من المقرر الإعلان عنه في وقت لاحق من اليوم لمعرفة ما إذا كان الركود الفني سيحدث.

كما قفزت أسعار الذهب أكثر من 1% بينما تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى أمس الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مثلما كان متوقعا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 1735.49 دولار للأوقية (الأونصة).

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8 % إلى 1731.40 دولار للأوقية.